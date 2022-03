Imnul Ucrainei cântat de cele mai cunoscute vedete ala țării în sprijinul poporului, a fost interpretat în a șaptea zi a războiului de ocupație declanșat de Rusia. Artiștii cântă imnul și fac apeluri pentru a opri războiul și pentru a sprijini armata ucraineană.

„Gloria și libertatea Ucrainei nu au murit încă. Soarta ne va zâmbi, fraților tineri. Vrăjmașii noștri vor pieri ca roua în soare. Haideți, fraților, să domnim de partea noastră”, sunt versurile cântate de vedete.

Imnul a fost interpretat de solistul grupului VV Oleg Skripka, prezentatorul TV Yuri Gorbunov, frontwomanul grupului The Hardkiss Yulia Sanina, rapperul Alyona Alyona, cântăreața și activista Ruslana, cântărețul Pavel Zibrov, solistul grupului Pianoboy Dmitri Shurov, cântărețul Tayanna, hitmaker MONATIK, membru al țărilor Voice LAUD, actorul Stanislav Boklan, cântărețul Artem Pivovarov, liderul grupului Antitela Taras Topolya, solistul grupului Kazka Alexandra Zaritskaya, liderul grupului Kadnay și participant la spectacolul „Dansez cu stele” Dmitry Kadnay, actrița Elena Kravets, prezentatoare TV Lesya Nikityuk, cântărețul Max Barskikh, prezentatoare TV Katya Osadchaya, gazda emisiunii „Mic dejun. Weekend” și actorul Alexander Popov, finalist al „Vocea țării” Khayat, TV prezentatorul Olga Freimut, actorul Vladimir Goryansky, câștigătorul filmului „Dancing with the Stars-5” Artur Logay, cântărețul Nino Katamadze, showmanul Dmitry Kolyadenko, gazda TSN Solomiya Vitvitskaya, antrenorul emisiunii „Vocea Țării” Olya Polyakova cu fiica ei Masha, comediantul Yuri Tkach, scrima Olga Kharlan, bloggerul Anna Trincher, actorul Aram Arzumanyan, cântărețul Viktor Pavlik, cântăreața Zlata Ognevici și alții.

Canalul TV 1+1 a lansat un flash mob patriotic „Apărare muzicală” în sprijinul poporului ucrainean, care luptă eroic cu soldații ruși deja pentru a șaptea zi. Participanții la emisiunea „Vocea Țării” a canalului TV 1 + 1 și vedetele show-business filmează activ videoclipuri pentru rețelele de socializare în care interpretează cântece deja cunoscute sau nou scrise despre război și imnul Ucrainei, potrivit ZDG.md

