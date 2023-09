Cât vor scădea prețurile locuințelor în România. "Piața imobiliară va face implozie în următoarele 6-12 luni"

Un reputat analist economic român analizează datele statistice cele mai recente care arată că, în primele 7 luni din 2023, băncile au acordat credite ipotecare mai mici cu 4,5 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă din 2022.

Economistul Radu Georgescu este de părere că informațiile indică faptul că tot mai puțini români își permit să ia credite imobiliare din cauza devalorizării banilor.

În acest moment, piața imobiliară din România este foarte aproape de blocaj, scăderea drastică fiind confirmată de datele oficiale ale BNR.

"Acum un an am explicat că piață imobiliară se va bloca deoarece oamenii nu vor mai putea să ia credite. În același timp, agenții imobiliari spuneau că nu va fi nicio problemă. După un an, piață imobiliară s-a blocat.

Sunt scăderi ale soldului creditului ipotecar în 7 luni consecutive.

Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în anul 2009.

În 2023 este aproape imposibil să mai iei credit la aceste prețuri ale locuințelor. Din cauza creșterii dobânzilor, în 2023 poți să iei un credit cu 50% mai mic decât în 2022. În următoarele 6-12 luni piață imobiliară va face implozie.

1. Creditarea va scădea și mai mult deoarece inflația și noile taxe din 2024 vor coborî și mai mult puterea de cumpărare a oamenilor. Vor fi puțini oameni care vor mai putea cumpără locuințe;

2. Dezvoltatorii imobiliari vor trebui să vândă cu discounturi locuințele deoarece încep să vină scadențele creditelor luate de la bancă;

3. Sistemul bancar se bazează pe sectorul imobiliar. Băncile au cea mai mare expunere pe sectorul imobiliar. Soldul creditelor ipotecare este de 150 miliarde de lei. În 2008 soldul era de 20 miliarde lei. Dacă se va clatină sectorul imobiliar, va face implozie și sectorul bancar.

4. Întrebarea de 10 puncte. Cât vor scădea prețurile la locuințe? Matematic, pentru a redeveni iar accesibile, prețurile la locuințe ar trebui să scadă cu 50% sau IRCC să redevină 2%. Este imposibil că IRCC să redevină 2% în următorii 10 ani.

Concluzie:

Orice scădere a prețurilor între 10% - 50% este posibilă în următoarele 6-24 luni", arată economistul Radu Georgescu, într-o postare pe Facebook.