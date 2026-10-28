Locuințele din sudul Capitalei nu mai sunt la fel de ieftine ca în anii trecuți. ”În Popești-Leordeni există și proprietăți care depășesc 300.000 de euro”

Să cumperi un apartament ”accesibil” în București devine o provocare din ce în ce mai mare. Prețul imobiliarelor au crescut constant în ultimii ani în Capitală, iar oamenii s-au îndreptat ani la rând către zonele de la periferia orașului pentru că prețurile erau mult mai mici decât în centru sau nord.

Această tendință începe însă să se diminueze și nu pentru că ar fi început să scadă prețurile în zonele ”scumpe” ale Capitalei, ci pentru că au crescut considerabil prețurile în majoritatea cartierelor considerate până nu demult accesibile.

Alexandru Ispir, consultant în imobiliare, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com că, în ultimii ani, discrepanțele dintre zonele imobiliare din Capitală s-au mai estompat, iar acum există oferte de imobile în valoare de câteva sute de mii de euro în majoritatea zonelor din Capitală, nu doar în nord.

”Această împărțire a Bucureștiului pe ”zone ale bogaților” și ”zone ale clasei de mijloc” nu mai reflectă în totalitate realitatea pieței imobiliare. Nordul Capitalei continuă să concentreze unele dintre cele mai exclusiviste proprietăți, însă diferențele dintre cartiere au început să se estompeze. Astăzi, în Titan, Drumul Taberei sau în sudul Bucureștiului întâlnim ansambluri rezidențiale moderne, cu apartamente ale căror prețuri pot concura cu cele din nord. Un apartament nou, cu terasă generoasă, parcare subterană și finisaje premium, poate costa mai mult decât unul vechi dintr-o zonă tradițional exclusivistă”, a explicat specialistul în imobiliare.

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Acesta subliniază că nu mai putem vorbi despre cartiere exclusive pentru o anumită categorie socială, ci despre proprietăți adresate unor categorii diferite de cumpărători, chiar în interiorul aceluiași cartier.

”Locația rămâne esențială, dar nu mai este suficientă pentru a justifica orice preț. Cumpărătorii analizează anul construcției, calitatea execuției, compartimentarea, eficiența energetică, accesul la metrou, parcarea și facilitățile ansamblului rezidențial. Piscinele, sălile de fitness sau spațiile verzi adaugă valoare, însă contează și costurile de administrare.

Din experiența mea, un apartament bine poziționat, într-un imobil de calitate, poate fi mai atractiv decât unul dintr-un complex spectaculos, dar cu acces dificil. Cumpărătorul nu achiziționează doar o locuință, ci confort și, poate cel mai important, timp câștigat în fiecare zi”, mai explică Alexandru Ispir.

În ceea ce privește chiriile, consultantul în imobiliare spune că mobilierul modern și dotările complete influențează prețul, însă apropierea de metrou și accesibilitatea rămân criterii esențiale.

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Cât de mult contribuie infrastructura la creșterea prețurilor

Infrastructura este unul dintre principalii factori care pot transforma valoarea unei zone. Accesul la metrou, dezvoltarea rețelei rutiere, apariția școlilor, grădinițelor sau centrelor comerciale cresc atractivitatea unui cartier. Acești factori sunt de altfel și cei care au contribuit în mod definitoriu la reducerea decalajului de prețuri dintre zona de nord și celelalte cartiere.

”Theodor Pallady și Drumul Taberei sunt exemple relevante, unde îmbunătățirea accesibilității a contribuit la creșterea interesului pentru proprietățile rezidențiale. Totuși, trebuie să diferențiem infrastructura existentă de cea promisă. Uneori, prețurile includ deja așteptări legate de proiecte care pot întârzia ani întregi”, avertizează Alexandru Ispir.

Pe de altă parte, infrastructura influențează nu doar valoarea proprietății, ci și ușurința cu care aceasta poate fi vândută sau închiriată. Pentru mulți cumpărători, timpul economisit zilnic în trafic a devenit aproape la fel de important ca suprafața locuinței, mai spune consultantul imobiliar pentru Ziare.com.

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Cât ajunge să coste astăzi un apartament în Popești-Leordeni, Rahova sau Titan

Alexandru Ispir explică faptul că prețurile variază considerabil în funcție de suprafață, anul construcției, poziționare și facilități, însă devine din ce în ce mai greu să găsești proprietăți sub 100.000 de euro.

”Pentru două camere, în Titan întâlnim frecvent prețuri solicitate de 120.000-130.000 euro, iar în Rahova de 90.000-100.000 euro. În Popești-Leordeni există și proprietăți premium sau penthouse-uri care pot depăși 200.000-300.000 euro, în timp ce în Titan apartamentele noi, cu trei sau patru camere, pot ajunge la câteva sute de mii de euro”, afirmă acesta.

Tot de creșteri vorbim și în ceea ce privește chiriile din aceste zone:

”La închiriere, pentru două camere discutăm orientativ despre 400-500 euro lunar în Popești-Leordeni, 400-550 euro în Rahova și 450-600 euro în Titan sau Drumul Taberei. Pentru trei camere, chiriile pot ajunge la 550-700 euro, iar proprietățile premium pot depăși 800-1.000 euro lunar”.

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Alexandru Ispir mai atrage atenția că este important să diferențiem prețurile solicitate de valorile reale de tranzacționare. Două apartamente din același cartier pot avea valori foarte diferite, iar piața este cea care confirmă dacă prețul este justificat.

”Adresa poate influența prețul, dar calitatea vieții este cea care dă valoare unei locuințe”

Pe de altă parte, consultantul subliniază că în ultimii ani oamenii nu au mai pus la fel de mult accent pe popularitatea zonei, ci pe beneficiile pe care locuința respectivă le poate oferi familiei.

”În imobiliare, adresa poate influența prețul, dar calitatea vieții este cea care dă valoare unei locuințe. Am observat că tot mai mulți cumpărători sau chiriași se orientează către locuințe situate în zone care le simplifică viața de zi cu zi, cu acces rapid la metrou, parcuri, școli și facilități comerciale. Timpul economisit și confortul cotidian au devenit criterii tot mai importante în alegerea unei locuințe”, mai explică acesta.

Nu în ultimul rând, chiar dezvoltarea accelerată a unei zone poate aduce disconfort proprietarilor din cauza aglomerație care se crează.

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”Am observat că mulți proprietari își închiriază casele din zona de Otopeni, Corbeanca sau Snagov si se mută în apartamente în București, către centru sau est. Lucrările la metrou de pe DN1 au făcut traficul infernal”, a mai declarat Alexandru Ispir pentru Ziare.com.

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