Un jucător important pe piața de imobiliare își consolidează acțiunile la un raport de 50:1. Cum va crește dinamica de tranzacționare

One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte, anunță aprobarea de către Consiliul său de Administrație a propunerii de consolidare a numărului de acțiuni ale companiei. Consolidarea va fi realizată la un raport de 50 de acțiuni la 1. Această propunere, care vizează reducerea numărului de acțiuni, scăderea volatilității prețului acțiunilor și contribuția la valoarea pe termen lung pentru acționari, va fi supusă votului acționarilor companiei la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, care va avea loc în data de 10 octombrie 2024.

Potrivit informațiilor publicate oficial de companie, consolidarea va consta în oferirea unei acțiuni ONE noi pentru fiecare 50 de acțiuni existente, având impact asupra numărului de acțiuni și a valorii nominale a acțiunilor One United Properties. În consecință, valoarea nominală a unei acțiuni ONE va crește de la 0,2 lei pe acțiune la 10 lei pe acțiune. Consolidarea are ca scop ajustarea numărului de acțiuni și creșterea proporțională a prețului acțiunii, fără a produce efecte asupra capitalizării de piață totale a companiei.

Impactul deciziei asupra valorii acțiunilor și a dinamicii de tranzacționare

Consolidarea acțiunilor este concepută pentru a îmbunătăți dinamica generală de tranzacționare a acțiunilor. Cu mai puține acțiuni, se anticipează că această consolidare va contribui la un mediu de tranzacționare mai stabil, reducând volatilitatea procentuală asociată adesea cu acțiunile cu prețuri mai mici. Este important de evidențiat că această consolidare nu va afecta valoarea deținerilor acționarilor, cu excepția unor ajustări minore datorate rotunjirii fracțiilor de acțiuni, fără niciun efect de diluare.

În cazurile în care consolidarea acțiunilor are ca rezultat deținerea de către acționari a unei fracții de acțiune, compania va compensa investitorii în numerar. Prețul compensării, care are la bază prețul mediu ajustat de tranzacționare din ultimele 12 luni pentru acțiunea neconsolidată înmulțit cu 50 (pentru a reflecta raportul de consolidare), a fost stabilit, în conformitate cu legislația aplicabilă, la 46,225 lei pe acțiune consolidată.

Data de înregistrare pentru operațiune este propusă a fi 11 decembrie 2024, după închiderea și înregistrarea majorării de capital social aflată în desfășurare la autoritățile competente. Aceasta înseamnă că acționarii care achiziționează acțiuni ONE până la data de 9 decembrie 2024 vor beneficia de consolidarea acțiunilor. Acționarii nu vor trebui să întreprindă niciun demers ca urmare a acestei consolidări. Consolidarea se va efectua automat, iar modificările se vor reflecta în conturile acționarilor la data efectivă de 12 decembrie 2024.

