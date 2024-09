Cum va arăta One Gallery, sala pentru spectacole de teatru și evenimente culturale din Capitală care ia locul fostei hale Ford

Randare digitală a One Gallery FOTO One United Properties

One United Properties, investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte, derulează în prezent lucrări de restaurare pentru fosta hală Ford din București, care va fi modernizată într-un spațiu mixed-use sustenabil. După restaurare, aceasta se va deschide sub numele One Gallery și va include, pe lângă birouri moderne și un concept de food market unic pe piața locală, și o zonă de muzeu, care va celebra istoria acestui imobil.

Luminatorul istoric care va acoperi etajul oferă, prin deschidera lui amplă și înălțimea crescută o diversitate de spații neuzuale, de la birouri foarte luminoase, la zone culturale și de petrecere a timpului liber. Astfel, One Gallery vă gazdui o sală multifuncțională pentru spectacole de teatru, evenimente culturale, concerte, conferințe, relatează comunicatul de presă emis de companie.

Spațiul alocat sălii multifuncționale are rolul să anime viața culturală a cartierului și să îi atragă deopotrivă pe locuitorii Capitalei și pe turiști. În plus, pentru a celebra istoria valoroasă a acestui imobil de patrimoniu, compania va amenaja și un spațiu-muzeu, care va cuprinde documente ale vremii, fotografii de arhivă, precum și singura mașină de epocă asamblată chiar în fosta fabrică ce mai există în Europa.

Ce alte servicii vor fi disponibile în incinta One Gallery

One Gallery va găzdui un supermarket Auchan concept store, un food market și spații office la etaj. La începutul verii, compania a anunțat încheierea unui parteneriat cu Tomcat Hospitality pentru a opera în cadrul One Gallery un concept modern de food market, care va adăposti 47 de operatori diferiţi, cu produse premium, în diverse formate integrate sub acelaşi acoperiş.

Clădirea fostei fabrici Ford, situată în cadrul dezvoltării One Floreasca City a One United Properties, a fost prima fabrică Ford cu o linie de asamblare operațională din Europa de Est. Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 chiar de către Henry Ford. Fabrica s-a deschis în 1936, având 100 de angajați. Aproximativ 2.500 de vehicule au fost asamblate în fabrică an de an, până în 1948, când fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influența sovietică.

One United Properties a achiziționat clădirea în 2022, cu scopul de a o restaura și readuce în circuitul public. Odată finalizate lucrările de restaurare, One Gallery se va deschide ca un spațiu retail și office, parte integrantă a dezvoltării multifuncționale One Floreasca City, completând oferta de servicii comerciale atât pentru rezidenți, cât și pentru întreaga comunitate locală.

Data estimată de livrare a imobilului restaurat este trimestrul al treilea din 2025. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery este estimată în prezent la 100 de milioane de euro, cea mai mare investiție privată din România în restaurarea unui imobil istoric.

