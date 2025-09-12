Piața imobiliară "frânează" și dă primele semne de oboseală în România. Cele mai noi date de la INS arată că s-au dat în folosință mai puține locuințe față de anul trecut

În semestrul I al acestui an, au fost date în folosinţă 24.609 de locuinţe, în scădere cu 1.327 de locuinţe, faţă de semestrul I 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”În trimestrul II 2025 au fost date în folosinţă 13.647 locuinţe, în scădere cu 929 locuinţe, faţă de trimestrul II 2024. În semestrul I 2025 au fost date în folosinţă 24.609 locuinţe, în scădere cu 1.327 locuinţe, faţă de semestrul I 2024”, arată datele INS.

Pe medii de rezidenţă, în trimestrul II 2025, cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul urban (52,9%).

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în trimestrul II 2025, faţă de trimestrul II 2024, a scăzut numărul locuinţelor realizate atât din fonduri private cu 764 locuinţe, cât și din fonduri publice cu 165 locuinţe.

Distribuţia în profil regional în trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024, evidenţiază scăderea numărului locuinţelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (-896 locuinţe), Centru (-589), Sud–Vest Oltenia (-216), Vest (-55), Sud–Muntenia (-38) şi Sud-Est (-32). Creşteri ale numărului de locuinţe terminate s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord–Est (+459 locuinţe) şi Nord–Vest (+438).

Semestrul I 2025 faţă de semestrul I 2024

Pe medii de rezidenţă, în semestrul I 2025, cele mai multe locuinţe au fost date în folosinţă în mediul urban, ca pondere reprezentând 55,2% din total.

Repartiţia pe surse de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în semestrul I 2025, faţă de semestrul I 2024, a scăzut atât numărul locuinţelor realizate din fonduri private (-1.270 locuinţe), cât şi numărul celor realizate din fonduri publice (-57 locuinţe).

Distribuţia în profil regional în semestrul I 2025 faţă de semestrul I 2024, pune în evidenţă o scădere a numărului de locuinţe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare după cum urmează: Centru (-575 locuinţe), Vest (-398), Bucureşti–Ilfov (-239), Sud–Est (-212), Sud-Muntenia (-200), Sud–Vest Oltenia (-140).

