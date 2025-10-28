România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune, deși băncile sunt tot mai reticente în a le oferi ca urmare a scumpirii TVA la tranzacții imobiliare

România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune luând în considerare salariile medii la nivel național și costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani, asta deși scumpirea TVA la tranzacțiile imobiliare a îngreunat accesul la creditele ipotecare ca urmare a reticenței băncilor în a le mai oferi, așa cum Ziare.com a arătat de mai multe ori.
Informația este oferită de platforma ipotecare.ro, iar conform acesteia rata medie lunară a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București, finalizat de cel puțin 30 de ani și în afara zonelor semi-centrale, deține un procent de aproximativ 48% din salariul mediu net la nivel național.
În analiza Ipotecare.ro a fost luată în calcul cumpărarea unui apartament cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați utili, cu o valoare de 100.000 de euro, și o dobândă fixă de 5,55% – nivel mediu înregistrat pentru creditele ipotecare acordate în București în luna octombrie a acestui an.
O valoare mai bună la nivel regional a indicatorului rată/salariu se înregistrează doar în Sofia, unde rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu două camere deține un procent de 43% din salariul mediu înregistrat în Bulgaria.
Pe de altă parte, creditele ipotecare sunt mai accesibile în București decât în Atena, unde rata medie deține o pondere de 62% din salariul mediu din Grecia, decât în Budapesta, unde rata medie reprezintă 72% din salariul mediu din Ungaria sau față de Chișinău, unde rata ipotecară medie deține un procent de 78% din salariul mediu înregistrat în Republica Moldova.
Cea mai redusă valoare a indicatorului rată/salariu este înregistrată în Berlin și Roma, unde rata ipotecară medie deține o pondere de 38% din salariile medii de la nivel național. Indicatorul Ipotecare.ro are o valoare de 41% în Viena, 42% în Madrid și 47% în Amsterdam. Pe de altă parte, rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Londra și Paris deține ponderi de 86% – 87% în salariile medii înregistrate la nivel național.