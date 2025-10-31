Așteptările jucătorilor din imobiliare de la viitorul Primar General al Bucureștiului. Care este pulsul industriei înaintea apropiatelor alegeri pentru Capitală

Problemele Capitalei sunt suficient de multe încât persoana care va ocupa funcția de primar să fie ocupată din primul minut al preluării mandatului. FOTO PMB

Încet dar sigur, Bucureștiul se pregătește de alegerea unui nou Primar General, dar asta nu înseamnă că acesta, odată venit pe funcție, va găsi orașul cu toate problemele rezolvate. Dimpotrivă, la momentul actual lucrurile nerezolvate din oraș sunt destule, de la traficul rutier și până la lipsa de spații verzi din cartierele bucureștene, sau de la reabilitarea clădirilor cu risc seismic și până la înlocuirea numeroaselor linii de tramvai care așteaptă să fie schimbate, pentru a numi doar câteva.

Sigur este însă că lucrurile pe care trebuie să le rezolve persoana care va ocupa această funcție sunt suficiente încât să aibă mâinile ocupate din primul minut al preluării mandatului.

În acest sens, Raluca Stancu, Project manager 1Development, a explicat pentru Ziare.com faptul că din partea noului primar se așteaptă la o comunicare deschisă cu antreprenorii, dar și la dezvoltarea structurii administrative din Primărie astfel încât să poată acoperi toate cererile fără a mai apărea întârzieri atât de mari.

„Personal, aș aprecia foarte mult să existe un plan coerent de reabilitare a clădirilor cu risc seismic și a celor de patrimoniu, încurajarea investițiilor private în reabilitarea clădirilor vechi prin parteneriate sau facilități, stimularea investițiilor verzi. Dacă tot avem norme europene pentru construcții verzi, ar fi bine să avem și niște facilități, dacă respectăm aceste norme, pentru că investițiile cresc în acest context”, explică Raluca Stancu.

Pe de altă parte, George Dimitriu, Sales Manager în cadrul PYF Real Estate, spune că, sincer, așteptările sunt cele pe care le are orice agent serios din această industrie: deblocarea autorizațiilor de construcție, deblocarea PUZ-urilor, crearea unui cadru în care investitorii privați să se poată asocia cu Primăria Capitalei pentru a putea investi în zona Centrului Vechi sau în clădirile monumente istorice aflate în proprietatea/administrarea Primăriei Capitalei.

Ads

„Pe lângă aceste aspecte care țin strict de domeniul imobiliar, poate nu ar fi rău să se preocupe, cu ADEVĂRAT, de problema traficului din București, pentru a crea un cadru de colaborare cu primăriile de sector în vederea începerii lucrărilor de construcție pe segmentul pasajelor rutiere”, mai spune George Dimitriu.

În același timp, Liviu Ureche, agent imobiliar și membru fondator al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari, crede că noul primar ar trebui să aibă ca prioritate Planul Urbanistic General (PUG) al orașului, care a expirat inițial în decembrie 2010, valabilitatea sa fiind prelungită de atunci de mai multe ori, ultima prelungire cunoscută fiind prin decizia Consiliului General al Municipiului București din decembrie 2015, cu încă 3 ani, până în 2018.

„După o perioadă lungă a blocării PUZ-urilor în instanță, piața imobiliară are nevoie urgentă de o rezolvare a acestei situații, pentru că toată această stare de fapt pune presiune pe stocurile de locuințe și implicit pe prețurile apartamentelor”, explică Liviu Ureche.

Ads

În același timp, Raluca Stancu mai spune faptul că și-ar dori ca răspunsurile și colaborarea cu autoritățile locale să fie mai rapide, pentru că acest lucru ar ajuta mult la fluidizarea proceselor și la clarificarea unor aspecte importante din timp.

„Înțelegem, însă, că există proceduri și priorități diferite la nivel administrativ, așa că preferăm să privim aceste întârzieri ca pe o realitate cu care trebuie să lucrăm, nu ca pe un obstacol”, explică aceasta.

Cât despre perspectivele pieței imobiliare din România, aceasta crede că va urma modelul european - creștere a prețurilor la chirii pentru imobilele de calitate, dar și dezvoltarea segmentului de lux la care România încă nu are ofertă pe măsura așteptărilor acestui public.

Prin urmare, spune aceasta, creșterile de preț vor continua trendul ascendent, toate fiind dominate de parametrii de sustenabilitate impuși, adaptare la rata dobânzii, dar și reconfigurarea spațiilor disponibile pentru construcții.

Ads

„Scumpirea de TVA a afectat mult segmentul economic și de mijloc, sunt mulți dezvoltatori care se bazau pe accesarea creditelor Prima Casă cu cota de TVA redusă și ansambluri întregi erau gândite strict pentru acest segment de piață. La acest moment tranzacțiile nu se mai întâmplă atât de rapid și clienții caută mai mult timp oferta ideală, atât din punct de vedere casă cât și credit”, arată Raluca Stancu.

Astfel, mai spune antreprenoarea, o parte dintre tranzacții au fost amânate pentru 2026 în speranța că unele măsuri fiscale vor fi modificate.

Aceasta explică însă și faptul că segmentul de lux este în continuare neafectat în această perioadă, din moment ce în cazul acestuia vorbim de obicei de zone în care se construiește greu și rar, prin urmare există mereu cerere fiind atât de puține proiecte.

Nu în ultimul rând, Raluca Stancu s-a referit și la o percepție des întâlnită printre cei care doresc să cumpere locuințe noi, mai precis aceea conform căreia acestea nu s-ar mai realiza la standardele de acum zeci de ani, categorie de construcții pe care mulți le văd ca fiind mai sigure.

Ads

Sigur însă că această percepție nu este fundamentată în totalitate, cu atât mai mult cu cât, spre exemplu, blocul ale cărui două etaje au explodat recent în Rahova era construit în 1981, deci pe vremea lui Ceaușescu.

„Comparația cu 'ce se făcea înainte' este incorectă în primul rând din punct de vedere standarde și reglementări - tot ce se construiește acum respectă normele de proiectare antiseismică în vigoare (NP 005-2022), mult mai exigente decât cele de acum 40-50 de ani. Un alt aspect important de menționat și cu impact direct asupra costurilor locatarilor este eficiența energetică: tot ce se construia pe vremuri erau locuințe slab izolate, cu pierderi uriașe de căldură, facturi mari la întreținere. Alte avantaje ale construcțiilor noi sunt locurile de parcare, lifturile moderne și sigure, spațiile verzi private, accesul controlat, sistemele de supraveghere”, explică Raluca Stancu.

Aceasta încheie arătând însă și faptul că este datoria clientului să facă o cercetare amănunțită și să ceară toate detaliile înainte de achiziție.

Ads