Au înnebunit investitorii în imobiliare sau nu mai au banii valoare?

Acesta este ultimul articol pe care-l scriu în domeniul la care încă îmi place să cred că mă pricep. Nu de alta, dar mi se pare că mulți cumpărători de imobile nu au înțeles nimic în urma crizei din 2008-2010...

Acum vreo săptămână m-a rugat un prieten să-i dau o opinie despre un ansamblu rezidențial de apartamente, aflat în centrul Capitalei, la cam 1 km distanță de o stație de metrou, unde era interesat să investească într-o unitate locativă. Complexul este drăguț, dar aflat într-o zonă „ruptă” de facilitățile de bază, care ar trebui să asigure un confort sporit, gen: sală de sport, loc de joacă, zonă comună de întâlniri în incintă, parc în apropiere, verdeață de jur-împrejur, etc. Deci, nimic deosebit, zonă preponderent de case, stradă normală, sens unic, vecinătăți amestecate, inclusiv imobile deteriorate. Nu vă gândiți că e vorba de Primăverii, Floreasca, Dorobanți, Cotroceni. E mult sub aceste zone!

Reprezentantul dezvoltatorului, altfel amabil, mi-a arătat 2 apartamente, cu preț de strigare de peste 3.300 euro/mp + TVA. Din curiozitate, l-am rugat să-mi arate și pe cel mai ieftin. „Desigur, avem unul la etajul 1, cu 3 camere, 87 mp, 2 băi, cu un balcon mic - inclus în suprafață, preț 261.000 euro + TVA, locul de parcare separat la 20.000 euro + TVA.” Mă duc să-l văd... Șoc și groază! Toate, dar absolut toate cele 3 camere aveau o „frumoasă” vedere exclusiv la calcanul unei case învecinate, care era la maximum 6-7 m distanță. Nu sunt claustrofob, dar am vrut să ies, instantaneu. Menționez că apartamentul arăta bine, dar nu avea nimic special față de orice unitate nouă.

După ce am ieșit am stat de vorbă cu... mine. M-am gândit că nu mai înțeleg valoarea banilor. Un om care a muncit să strângă 300.000 euro trebuie să fie cel puțin nebun ca să cumpere așa ceva. Un om care a furat 300.000 euro trebuie să fie prea prost ca să aleagă un astfel de apartament. Un om care face și un împrumut ca să achiziționeze unitatea locativă pe care am văzut-o la etajul 1 trebuie să fie realmente retardat (mă iertați, dar nu exagerez deloc!). Altfel, un evaluator de la orice bancă, dornică să dea credit pentru așa ceva, trebuie să vină legat la ochi...

Nu știu cum câștigă unii banii și nici nu e treaba mea. Nu știu cum justifică unii dezvoltatori prețurile pe care le cer și nu îi judec eu. Nu știu cum gândesc unii investitori din imobiliare și nici nu vreau să fiu în locul lor. Nu știu în ce direcție se va duce piața imobiliară și sunt precaut în a da sfaturi, chiar dacă sunt întrebat. Însă, sunt convins că mulți cumpărători nu au discernământ atunci când fac achiziții în real estate și sunt conduși de fenomenul de „turmă”, de influencerii care văd piața și viața numai în roz.

Trăim într-o țară liberă și e minunat să fie așa. Ne dăm cu părerea despre orice, chiar dacă nu avem habar. Ceea ce mi se pare de-a dreptul cutremurător este că din ce în ce mai multe decizii individuale de investiții importante sunt luate exclusiv pe baza unor influențe publice. Și ca să mă fac mai bine înțeles pentru cei care sunt convins că nu sunt de acord cu mine, întreb: aveți astăzi minimum 300.000 euro în conturi? Dacă da, ați lua un apartament din care nu vezi soarele și privești un perete toată viața, de când te trezești și până se întunecă?

Da, cunosc oameni care au plătit și 7-8.000 euro/mp în imobile care au un statut aparte, ca locație, facilități, finisaje. Pot să înțeleg de ce au plătit acest preț, pentru că există argumente solide în achiziția făcută. Acești investitori câștigă milioane de euro/an, aici, în România, și doresc să locuiască în condiții similare cu Londra, Dubai, Paris, etc. Au familia aici, fac afaceri mari, au prietenii în România și nu le lipsește nimic. O eventuală criză nu-i afectează mai deloc. Dar să dai 3.000 euro + TVA pe un apartament oarecare, nou, într-o zonă comună, mă iertați, nu pot să înțeleg de ce.

Voi reveni cu opinii despre imobiliare atunci când cei care ar fi dispuși să investească în astfel de „perle” imobiliare vor înțelege valoarea banilor. Conjunctura economică actuală mă face să cred că voi reveni până la sfârșitul anului. Până atunci, vă doresc inspirație și afaceri cât mai bune în orice domeniu.

