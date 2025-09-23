Bellemonde anunță Bellemonde Privée: 52 de vile noi în Pipera, cu o investiție totală estimată la 25 de milioane de euro

După succesul primei faze, ansamblul rezidențial Bellemonde își consolidează prezența în nordul Capitalei cu un proiect exclusivist, ce adaugă vile premium, facilități moderne și continuitate a comunității deja formate.

Bellemonde anunță lansarea Bellemonde Privée, un nou proiect rezidențial premium în Pipera, care adaugă 52 de vile la comunitatea deja în dezvoltare. Investiția totală se ridică la 25 de milioane de euro, din care aproximativ 65% este acoperită printr-un parteneriat de finanțare cu Vista Bank, consolidând astfel premisele unei implementări eficiente și susținute.

Situat vizavi de ansamblul Bellemonde, pe Str. Vasile Alecsandri nr. 1, Pipera, Bellemonde Privée se întinde pe un teren de 25.000 m² și aduce un mix echilibrat de 16 case individuale, 24 de case tip duplex și 12 case înșiruite. Proiectul îmbogățește experiența rezidenților cu un teren de sport multifuncțional, spații verzi și o piscină exterioară, toate gândite pentru a completa cadrul unei comunități discrete și exclusiviste.

"Dacă anul trecut am pus bazele prin obținerea autorizației și începerea construcției, acum facem un pas înainte spre consolidarea unei comunități care crește odată cu proiectele noastre. Astăzi, dezvoltarea Bellemonde se află într-un stadiu avansat, iar evoluția proiectului confirmă ritmul și seriozitatea cu care ne-am asumat proiectul. Bellemonde Privée este dovada faptului că ne ținem promisiunile și că privim fiecare etapă ca parte dintr-un proces continuu.”, a declarat Victor Terheș, Chief Commercial Officer Bellemonde.

Parteneriatul strategic cu Vista Bank reprezintă o garanție a continuității și seriozității în derularea proiectului. Finanțarea oferită acoperă aproximativ 65% din valoarea investiției, sprijinind nu doar etapele actuale de dezvoltare, ci și consolidarea unei relații de lungă durată între dezvoltator și instituție.

„Suntem încântați să susținem dezvoltarea Bellemonde Privée, un proiect ambițios care redefinește standardele locuirii moderne într-una dintre cele mai căutate zone din nordul Capitalei. Prin această finanțare, ne reafirmăm angajamentul de a sprijini inițiativele care aduc valoare comunității și contribuie la crearea unor spații rezidențiale elegante, exclusiviste și adaptate stilului de viață actual.”, a declarat Periklis Voulgaris, Director General Adjunct, Vista Bank.

Proiectul Bellemonde a fost lansat în iunie 2024, iar lucrările de construcție pentru cele 164 de unități au început în luna septembrie a aceluiași an, ca urmare a unei investiții totale de peste 40 de milioane de euro. Construcția primei faze din dezvoltarea proiectului va acoperi o suprafață de 41.000 mp, cu termen de livrare estimat la 24 luni de la data începerii.

Stadiul actual al proiectului Bellemonde arată că structura și zidăria tuturor clădirilor sunt finalizate, șapele și hidroizolațiile sunt realizate în proporție de 75%, tâmplăriile în proporție de 40%, iar în paralel continuă lucrările de compartimentare, rețele exterioare și instalații, toate acestea marcând un progres semnificativ în direcția finalizării acestui ansamblu rezidențial de excepție.

Despre Bellemonde

Ansamblul rezidențial Bellemonde este situat strategic în Pipera, una dintre cele mai dorite zone rezidențiale din nordul Capitalei, oferind acces rapid la facilități moderne, școli internaționale de prestigiu și centre comerciale. Construcția pentru prima fază, demarată în luna septembrie 2024, va acoperi o suprafață totală de peste 41.000 metri pătrați și va pune la dispoziție opțiuni variate pentru fiecare stil de viață, respectiv 93 de case și 71 de apartamente. Bellemonde Privée va adăuga 52 de vile pe un teren de 25.000 mp, amplasat chiar vizavi de dezvoltarea existentă, pe Str. Vasile Alecsandri nr. 1, oferind continuitate proiectului și un potențial ridicat de atractivitate pe piață.

