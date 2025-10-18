Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”

Autor: Andi Miron
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 03:00
Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
Cuplu în casă, oraș demolat / FOTO: Unsplash.com

Mai poate fi utilizat blocul din Rahova? Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu un expert în structuri de rezistență, care a avertizat asupra pericolelor în caz de cutremur.

Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri de rezistență, militar în rezervă, fost șef de secție în cadrul MApN, în cadrul Inspecției de Stat în construcții, direcția Domenii și Infrastructuri, a oferit câteva comentarii, în urma evenimentului nefericit.

Potrivit expertului, blocul din Rahova ar putea fi consolidat, fie chiar demolat. Oricum, nu se mai poate locui în imobil, iar concluziile oficiale vor fi prezentate public după o expertiză specifică. Cu certitudine, blocul cu opt etaje este foarte vulnerabil, în eventualitatea unui seism.

„Odată ce are o deplasare existentă, evident că pot apărea probleme, în cazul unui cutremur. Poate exista varianta de consolidare, foarte costisitoare și îndelungată. De asemenea, demolarea și construirea de la zero”, a precizat expertul.

În cazul unui cutremur, blocul s-ar putea dărâma, iar niciun oficial nu poate risca să recomande cetățenilor să revină în case.

„În acest moment, dacă ar fi o încărcare dinamică, de orice natură, un seism, există riscul de colaps. Nimeni nu-și poate asuma un astfel de risc.

Prin natura lor, construcțiile sunt rigide, cu diafragme dese și au o frecvență proprie, fundamentală, mică. Vibrează aproape de frecvența liniilor de tramvai”, a completat Udriște.

Blocurile construite pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pe lângă uzura specifică pe fondul trecerii timpului, prezintă și ele imperfecțiuni, avertizează Udriște.

„Orice proiectant, atunci când proiectează, merge pe o ipoteză teoretică: elementele sunt scalate. În momentul în care o diafragmă - deci un perete de tip diafragmă - este înclinată, vorbim despre niște erori de execuție care există la majoritatea blocurilor construite în perioada imediată, de după cutremur. Dar fiind o structură cu diafragme dese, cu pereți deși, au rezerve”, a transmis expertul.

Cei mai vulnerabili locuitori din bloc, în caz de cutremur violent

În caz de cutremur, cei mai vulnerabili sunt locuitorii de la etajele inferioare, avertizează Udriște.

„Dacă Doamne ferește, există riscul de prăbușire, cel mai bine e să ai cât mai puține planșee deasupra. Iar riscul acesta (n.r. - cazul Rahova) există oriunde, dacă este vorba despre acumulare de gaze”, a completat sursa citată.

Explozie în Rahova. „Filmul” evenimentelor, pe scurt

Vineri, 17 octombrie, în jurul orei 09:00, o explozie extrem de puternică a avut loc la etajul 5 dintr-un imobil din cartierul bucureștean Rahova. 3 decese, 13 răniți și mai multe imobile distruse au fost raportate până în după-amiaza zilei tragediei.

Prezent la fața locului, Raed Arafat a oferit detalii despre complexitatea misiunii de salvare, și a subliniat decizia Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

„A fost activată unitatea care răspunde pentru situația de cutremur. Se desfășoară operațiune de căutare la etajele inferioare, operațiune extrem de riscantă. ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase”, a declarat șeful DSU.

Confirmarea riscului de prăbușire are consecințe directe și asupra locatarilor care au supraviețuit. Raed Arafat a anunțat că, din motive de siguranță, accesul va fi interzis.

„Nu se va putea intra în bloc pentru recuperarea de acte, documente, bunuri”, a precizat oficialul DSU.

Potrivit primelor informații, Distrigaz pusese sigiliu la instalația de gaz, în ziua de joi, 16 octombrie. Există posibilitatea ca un locatar din imobil să fi rupt sigiliul, deci posibila cauză a exploziei. Procurori au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

