Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta"

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 17:10
Bloc din București, Nicolae Ceaușescu, lucrători pe șantier / FOTO: Unsplash.com

Tragedia din cartierul Rahova a reaprins dezbaterile despre asigurările de locuințe, lucrările de consolidare și calitatea imobilelor.

Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri de rezistență, militar în rezervă, fost șef de secție în cadrul MApN, în cadrul Inspecției de Stat în construcții, direcția Domenii și Infrastructuri, a oferit câteva comentarii pentru Ziare.com, în urma evenimentului nefericit.

Udriște a descoperit nereguli în blocul său, construit imediat după cutremurul devastator din 1977.

„M-am uitat și eu la mine la bloc, localizat nu departe de locul unde a avut explozia. Toate elementele sunt prefabricate. Inclusiv planșeul, de tip predal, care a fost suprabetonat ulterior. Există niște probleme de valoare. M-am uitat și eu, când am reparat apartamentul, acum 20 și ceva de ani: zona de rost, unde se monolitizează aceste diafragme, am găsit beton prost. Sunt și probleme de execuție.

Când am scos pardoseala, gresia existentă, s-a scos zona de rost, dintre diafragme, în zona de planșeu. Se vedea armătura. Pereții sunt strâmbi, frigiderul nu e paralel cu peretele. Iar pe înălțimea de 2,5 metri am diferență de 5-6 centimetri”, a declarat Udriște.

Avertisment cu privire la blocurile vechi din București

Inclusiv imobilul în care a avut loc explozia ar fi fost ridicat în aceeași perioadă.

„E posibil ca blocul să fi fost executat după cutremurul din 1977. Atunci a fost un heirup, în perioada respectivă”, a mai precizat expertul.

Explozia de la blocul din Rahova, provocată din cauza unei acumulări de gaze, a fost atât de puternică încât a avut un impact de până la 200 de metri. La un liceu din apropiere au căzut ferestrele peste elevi.

