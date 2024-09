Avertisment sumbru: „Suntem într-o bulă imobiliară mai mare decât în 2008". Cât de mult ar putea să scadă prețurile

Bula imobiliară s-ar putea sparge în curând, în România, avertizează un economist. Acesta a realizat o comparație între premisele din 2008 și cele din 2024.

Casele și apartamentele au devenit din ce în ce mai inaccesibile în România, pentru cetățenii de rând. Dacă în urmă cu trei ani, un apartament de trei camere într-un bloc nou putea fi cumpărat în raza Capitalei cu 100.000 de euro, acum un astfel de imobil ajunge acum la 160.000 de euro, plus mobilier și electrocasnice.

Economistul Radu Georgescu crede că piața imobiliară este pe marginea prăpastiei. Scenariul din urmă cu aproximativ 15 ani este aproape să se repete.

„Eu cred că suntem într-o bulă imobiliară mai mare decât în 2008. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost director financiar într-o bancă în perioada 2007-2011. Am văzut din primul rând cum s-a format bula imobiliară și cum a făcut implozie.

În 2009, prețurile la apartamente au scăzut cu 50%. Volksbank, a doua bancă din România, a dat faliment din cauza creditelor imobiliare acordate. Mulți dezvoltatori imobiliari au dat faliment", a notat analistul economic, într-o postare pe Facebook.

În ce fază a bulei imobiliare suntem

Georgescu a explicat punctual de ce sunt mari șanse ca tarifele să ajungă chiar la jumătate, în scurt timp. Potrivit economistului, prețurile sunt nejustificat de mari, în condițiile în care materialele s-au ieftinit. În plus, acesta remarcă faptul că băncile nu mai acordă credite pentru imobiliare, iar cumpărătorii nu se mai aruncă la achiziții, atât de ușor.

„În ce fază a bulei suntem? Să începem.

1. Sectorul imobiliar s-a blocat. Sectorul imobiliar are la bază tinerii care-și cumpără pentru prima dată o locuință. Aceștia fac credite pentru locuințe. Banii proveniți din credite umflă bula imobiliară și cresc prețurile la apartamente. În 2008, soldul creditelor imobiliare era de 20 de miliarde de lei. Acum, bolovanul este de 5 ori mai mare, 110 miliarde de lei. Am făcut un sondaj în luna mai, pe Linkedin, în care am întrebat dacă sunt accesibile prețurile locuințelor din România. 90% dintre oameni au răspuns că nu sunt accesibile. Probabil, suntem în cea mai inaccesibilă perioadă de achiziție din ultimii 15 ani. Bulele cresc atât timp cât intră noi veniți în sistem. Când nu mai intră noi veniți, bula se sparge. Creditele imobiliare acordate în 2024 au scăzut cu 60%, comparat cu anul 2020 și 2021.

2. Prețurile la materialele de construcții au scăzut cu peste 50%. Wow! Suntem într-o situație unică din punct de vedere economic. Avem inflație la toate bunurile și serviciile, dar prețurile la materialele de construcții s-au prăbușit cu peste 50%. Prețul la lemn a scăzut cu 75%, la fier cu 70%, iar la oțel, cu 50%. Acest lucru este din cauza punctului 1. Piața imobiliară s-a blocat, nu se mai construiește (...)

3. Dezvoltatorii imobiliari au risc de insolvență. Dezvoltatorii imobiliari care au construit pe baza creditelor au risc de insolvență. Toate acțiunile dezvoltatorilor imobiliari de pe bursa din România au scăzut cu până la 50%. Fondurile de investiții au început să vândă acțiunile. În următorii doi ani, sunt scadente 30 de miliarde de lei, reprezentând credite din sectorul de construcții. Acest lucru a dus la punctul 4.

4. Băncile nu mai acordă credite pentru dezvoltatorii imobiliari. Primele cinci bănci au spus stop la creditele pentru dezvoltatorii imobiliari. Dacă pică sectorul imobiliar, băncile vor avea mari probleme. 40% din sectorul bancar reprezintă credite imobiliare către persoanele fizice și companii.

5. Concluzii. Orice bulă se sparge când apare un ac. În anul 2008, acul s-a numit Lehman Brothers", a precizat specialistul.

