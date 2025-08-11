Cât de mult vor crește prețurile la imobiliare în Bulgaria, pe fondul adoptării monedei euro

Aderarea la zona euro va produce un șoc inflaționist în Bulgaria, avertizează tot mai mulți analiști economici. Printre scumpirile așteptate se numără cele ce privesc imobiliarele.

Până la final de 2025, prețurile la locuințele din Bulgaria ar urma să fie majorate cu 12-15%. De asemenea, în 2026, ar urma să fie consemnată o creștere a prețurilor cu încă 10%, a transmis pentru Bloomberg TV președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor din Construcții (NACP) din Bulgaria, Georgi Shopov.

Pentru ca problema creșterii prețurilor și a deficitului de locuințe să nu devină copleșitoare, Shopov a solicitat Departamentului de Urbanism al Primăriei Sofia să accelereze emiterea de permise de construcție. Totodată, oficialul bulgar se așteaptă ca, odată cu aderarea la zona euro, Bulgaria să beneficieze de tot mai multe investiții străine. Astfel, vor exista majorări de prețuri la garsoniere, apartamente și case, ceea ce va reduce accesibilitatea pentru mulți rezidenți.

35-50% din costul suprafeței construite, reprezentat de cheltuielile cu terenul

Potrivit datelor Asociației Naționale a Antreprenorilor din Construcții, prețurile locuințelor nou construite în Sofia au crescut în ritm anual cu 18% în trimestrul al doilea din 2025. Potrivit lui Shopov, tariful terenului are un rol crucial în stabilirea prețului final al ansamblurilor rezidențiale. Astfel, în prezent, cheltuielile cu terenul reprezintă până la 35-50% din costul suprafeței construite.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în primul semestru din 2025, au fost emise permise de construcții pentru 5.620 locuințe în Sofia, o scădere de 16% față de perioada similară din 2024. Totodată, scăderea activității în construcții a înregistrat un declin și mai accentuat, potrivit oficialului bulgar, citat de Agerpres.

