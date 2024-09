Experți de top din real estate deschid prima ediție a The Real Estate Event

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, reunește în cadrul ediției inaugurale experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. Evenimentul are loc pe 12 septembrie 2024, la Restaurant Diplomat din București, și își propune să aducă o contribuție semnificativă la evoluția pieței de real estate din România.

Conceptul The Real Estate Event a rezultat din nevoia de a oferi o abordare distinctă asupra industriei de real estate, prin adresarea celor mai presante problematici actuale și identificarea oportunițăților de valorificare a potențialui existent în industrie. Lansarea acestui nou concept de evenimente de business are la bază promisiunea de a crea un spațiu dedicat inovării, în cadrul căruia se reunesc liderii de top ai industriei pentru schimburi de idei fără precedent.

În esență, The Real Estate Event este mai mult decât o conferință - este incubatorul viitorului imobiliar și o platformă de conexiune între jucătorii cu impact din industrie - lideri vizionari, specialiști în real estate si domenii conexe, jurnaliști, autorități și clientul final. Evenimentul acționează ca un accelerator care transformă viziunile îndrăznețe în realități tangibile, modelând un viitor imobiliar care să fie, cu adevărat, în beneficiul tuturor.

Lansarea platformei THE REAL ESTATE EVENT este o inițiativă ambițioasă care marcheză un moment decisiv pentru industria imobiliară din România. Prin unirea forțelor dintre RETAIL365 și www.ziare.com a rezultat o viziune comună de a forma un ecosistem dinamic, care redefinește modul în care gândim viitorul sectorului, în mod sustenabil și adaptat la nevoile societății și comunităților.

Ads

“Suntem entuziasmați să lansăm acest proiect de suflet, platforma The Real Estate Event, într-un moment cheie pentru viitorul evoluției industriei de real estate in România. Considerăm că este esențial să conturăm o comunitate de profesioniști unită, care să acționeze ca principal catalizator pentru schimbare și care să inspire noile generații de lideri din industrie”, declară Loredana Popa - CEO & Founder - RETAIL365.

The Real Estate Event este singurul eveniment de profil care favorizează crearea unei punți între industrie și client final, oferind voce publicului larg și ocazia de a participa la modelarea viitorului imobiliar. Această asociere dintre B2B (business to business) și B2C (business to consumer) permite nu doar schimbul de idei între profesioniști, ci și informarea și implicarea publicului în evoluția pieței imobiliare.

“Ne bucurăm să fim parte din acest proiect care aduce împreună cele mai inovatoare minți din industria imobiliară. Acest parteneriat ne permite să alăturăm expertiza în domeniu a RETAIL365 și comunitatea de peste 4 milioane de utilizatori pe lună a platformei www.ziare.com, cu pasiune pentru dezvoltarea durabilă. Împreună, am creat o platformă de referință pentru industria de real estate, o sursă de informare și inspirație pentru oamenii din întreaga țară și nu numai”, declară Daniel Dragomir, CEO & Publisher Ziare.com.

Ads

Conferința din cadrul ediției inaugurale din 12 septembrie se bucură de un line-up de excepție, ce reunește cei mai mari și inovativi lideri din industria de real estate din România.

Discuțiile se vor contura în jurul a trei teme principale, într-o distribuție de cel mai înalt calibru:

Panel 1: Cum pot companiile românești să devină jucători regionali?

Oana Diaconescu - Head of Leasing - IULIUS

Ana Dumitrache MRICS - Member of Advisory Board - RICS Romania

Beatrice Dumitrașcu - CEO Residential Division - One United Properties

Anca Gălățescu - Strategic consultant in Macro-Economics - BNR

Bogdan Iliescu - Commercial Director - NUSCO

Andrei Pogonaru - Owner Representative - Veranda Mall

Panel 2: Cum arată viitorul dezvoltării imobiliare în București?

Jan Demeyere - Co-Founder & Partner - SPEEDWELL Development

David Hay - Founder & CEO - ADD Value Management

Geo Mărgescu - CEO and Co-Founder - Forte Partners

Oana Rădulea - Managing Partner – SEMA Real Estate

Ads

Adi Steiner - Managing Partner - STC Partners

Michael Topolinski IV - Partner & Head of Sales - InteRo Property Development

Panel 3: Cum transformăm România într-o țintă de top pentru investitorii globali?

Alexandru Bonea - CEO and Co-Founder - Meta Estate Trust

Alina Necula - Country Manager - Lion's Head

Antoniu Panait - Managing Director - Vastint Romania

Sorin Preda - CEO & Founder - Global Vision

Dennis Selinas – CEO - Globalworth

Marius Barbu - Group Asset Director - NEPI Rockcastle (*intervenție online)

Conferința va fi urmată de o întâlnire de networking de top între profesioniși din industrie, respectiv dezvoltatori imobiliari, consultanți de real estate, investitori, constructori și antreprenori generali, precum și profesioniști din sectorul de servicii, pentru o seară facilitatoare de conexiuni puternice, idei inovatoare și noi oportunități de business.

Programul complet al conferinței inaugurale The Real Estate Event este disponibil pe www.therealestateevent.ro.

Ads

Despre RETAIL365

RETAIL365 este o agenție de consultanță de top din România, ce oferă soluții inovatoare de marketing și business pentru diferite industrii, cu un accent special pe retail și imobiliare. Cu peste un deceniu de experiență, RETAIL365 a construit un palmares de proiecte de succes, colaborând cu companii prestigioase din toate sectoarele de afaceri. Compania funcționează ca o soluție completă, identificând, integrând și coordonând eficient resursele clienților pentru a atinge obiectivele și a îmbunătăți performanța.

Despre Ziare.com

Ziare.com este unul dintre cele mai importante site-uri de știri din România, fiind folosit drept sursă de informare de circa 4 milioane de utilizatori unici pe lună. Funcționând sub deviza ”Orice știre importantă în maximum 10 minute”, acest angajament este asumat de o echipă de circa 30 de oameni din care fac parte jurnaliști specializați în domenii importante precum politic, economic, justiție, actualitate, sănătate sau educație.

Ads