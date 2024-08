In cele ce urmeaza incerc sa fac o comparatie ”blitz” intre piata imobiliara si piata de capital, in acest domeniu. Fara indoiala exista un interes crescut pentru investitii imobiliare in 2024, comparativ cu 2023. Dar, oare, preturile au crescut odata cu trendul tranzactiilor sau cresterea vanzarilor nu este conectata cu preturile? Evident ca in mintea vanzatorilor toate trebuie sa mearga in sus. Sa vedem si realitatea zilei ...

Anul 2023 a fost dezastruos din punct de vedere al numarului de tranzactii. In 2024 piata imobiliara si-a mai revenit, iar majoritatea analistilor din domeniu prezic un viitor luminos. Daca piata ”duduie”, de ce pretul actiunilor ONE, IMPACT, META ESTATE a scazut continuu? Orice calcul serios arata ca incepand cu 2023, preturile actiunilor companiilor care formeaza indicele BET a avut pana in prezent un profit cel putin dublu fata de orice investitie imobiliara. Contrar acestui adevar, toate companiile din real-estate cotate la BVB au avut o traiectorie puternic descendenta.

Printre companiile care formeaza indicele respectiv, format din cele mai reprezentative 20 de firme cotate la bursa, este si ONE, o societate condusa de profesionisti in imobiliare si finantari. Cel putin in Bucuresti, numele "ONE" este sinonim cu valoare, viziune, incredere, etc. Intr-un cuvant, imobiliare de succes. Daca te uiti la ce a construit ONE in capitala si la cotatia actiunilor pe bursa, e greu sa intelegi paradoxul dintre piata de capital si piata imobiliara.

Cine are dreptate: investitorul in actiuni ONE sau cumparatorul apartamentelor construite de ONE? Daca cumperi un apartament construit de ei este evident ca apreciezi valoarea, potentialul investitiei si seriozitatea companiei. Pe bursa, aceeasi companie nu este la fel de bine cotata, cel putin deocamdata. Din cate stiu, investitorii de pe bursa, cu portofolii consistente de actiuni, analizeaza in profunzime datele companiilor listate si investesc in cunostiinta de cauza. Daca numarul tranzactiilor imobiliare a crescut, de ce valoarea actiunilor companiilor din imobiliare, cotate la BVB, a scazut? Oare, ”jucatorii” pe bursa vad un altfel de viitor al pietei imobiliare?

Atat in imobiliare cat si in achizitia de actiuni, ideal este sa gandesti pe termen lung. Totusi, apare o dilema: daca mai toti analistii din domeniul imobiliar spun ca piata imobiliara se misca bine, oare de ce actiunile celor mai reprezentative companii imobiliare cotate la BVB sufera?

In aceeasi situatie este si al doilea mare "jucator" pe bursa din imobiliare, Impact. In mod normal, daca piata dintr-un domeniu e pe plus, actiunile se apreciaza. Personal cred ca cineva face calculele gresit: fie luand in considerare valoarea imobilelor tranzactionate pe piata, fie in valoarea actiunilor companiilor cotate pe BVB. Dupa cate se pare, in ambele situatii, numarul tranzactiilor incheiate nu este relevant.

Chiar daca piata imobiliara se misca, actiunile companiilor stagneaza sau se duc in jos. Nu m-as mira ca, daca piata imobiliara se blocheaza din nou, piata actiunilor din domeniu sa se aprecieze. Avem deja dovada: in 2023, cand piata imobiliara era la pamant, valoarea actiunilor firmelor de pe BVB era mult mai mare. Orice miscare in sus sau in jos face parte din tainele capitalismului pe care ni l-am dorit.

Precizez ca prezentul articol nu este un advertorial si nu constituie niciun fel de recomandare de investitie.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

