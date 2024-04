Cum poți cumpăra o casă cu 5000 de euro mai ieftină de la CEL MAI MARE EVENIMENT IMOBILIAR AL ANULUI

Editia 26-28 Aprilie a celui mai mare eveniment imobiliar din Romania se anunta una plina de oferte si avantaje pentru cei care isi doresc o proprietate, sa faca o investitie sau sa afle noutatile domeniului direct de la cei mai importanti jucatori din piata. In acest moment, Salonul Imobiliar specializat in a ‘da ora exacta’ in domeniul imobiliar aduce cei mai relevanti expozanti la un eveniment ce dureaza 3 zile, in incinta Palatului Parlamentului, intrarea principala, C1/colt cu Parcul Izvor. (Waze/Google cautati simplu Salonul Imobiliar)

Evenimentul este organizat impreuna cu Imobiliare.ro, site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare incredere in randul utilizatorilor.

ONLINE-ul si OFFLINE-ul isi dau intalnire in cadrul celui mai reprezentativ imobiliar din tara noastra.

Ca noutate, cititorii ZIARE.COM vor primi trei cadouri:

1. ACCES GRATUIT! Pentru asta spui la intrare PAROLA ZIARE.COM si poti sa te bucuri timp de 3 zile de oferte de case si apartamente, in blocuri noi si vechi, case si terenuri, la mare, la munte, inclusiv in afara tarii, property management, panouri solare, oferte creditare, etc.

2. 500 de euro cadou din pretul oricarei proprietati cumparate la Salonul Imobiliar, suma suportata de catre organizator.

3. poti participa la tragerea la sorti pentru campania promotionala, unde organizatorul pune la bataie un premiu de 5.000 euro pentru vizitatori.

Detalii si regulament pe www.sib.ro/regulament

Toti cei care vor sa isi achizitioneze o casa, un apartament sau chiar sa inchirieze o proprietate, vor avea sansa sa participe la Palatul Parlamentului, organizatorii oferind gratuit degustari de vinuri, branzeturi, inghetata, pentru ca si-au imaginat cat este de important sa aveti un cadru favorabil in care sa luati decizii atat de importante. Pret de o zi, puteti alege dintre ofertele imobiliare intr-un cadru placut si alaturi de familie.

Ads

Evenimentul este unul powered by Trimbitasu.ro, singurul portal de anunturi imobiliare video din Romania.

Sunteti invitati asadar sa dati o fuga la Salonul Imobiliar Bucuresti unde va asteapta zeci de expozanti cu oferte de: ansambluri rezidentiale cu oferte de apartament, case si vile, banci si brokeri, agentii imobiliare, producatori de accesorii pentru casa, panouri solare si fotovoltaice, arhitecti si multi altii.

Pret de 3 zile, in perioada 26-28 Aprilie se da ora exacta in imobiliare.

In CIFRE, Salonul Imobiliar Bucuresti (www.sib.ro) reprezinta si:

1. Peste 6.000 de vizitatori din toata tara

2. Reduceri de preturi insumand milioane de euro

3. 675.000 mp construiti in ansambluri noi si disponibile pentru vanzare, multe dintre ele la oferta in cadrul targului;

Am aflat in premiera care sunt cativa dintre exponzatii Salonului Imobiliar si cu ce noutati vin ei la cel mai mare targ imobiliar din tara, tragand concluzia ca sunt acoperite toate sectoarele din capitala si nu numai:

Ads

IMOBILIARE FINANCE

Imobiliare.ro Finance este brokerul de credite din grupul Imobiliare.ro - site-ul de imobiliare din Romania cu cea mai mare incredere in randul utilizatorilor. Facilitam gratuit obtinerea unui credit potrivit, oferind astfel continuitate experientei de achizitie a unei proprietati.

Cu peste 10 ani de experienta in identificarea celor mai avantajoase solutii de finantare, 200 de experti la nivel national cu acces la peste 25 de banci si institutii financiare sunt gata sa ajute la alegerea celei mai bune optiuni de creditare ipotecara, credit de nevoi personale si refinantare. Serviciile sunt gratuite conform OUG 52/2016. Website: https://imobiliare.ro/finance

VIVACITY

Ascultandu-te, construim visele tale! Suntem la Salonul Imobiliar Bucuresti pentru a-ti asculta vocea, nevoile si motivatiile. Acestea sunt prioritatea noastra. In urmatorul nostru proiect din PIPERA, suntem atenti la ce ne comunici pentru a-ti oferi locuinta la care visezi.

Ads

AXXIS Nova Resort & Spa

Universul AXXIS Nova Resort & Spa a fost conceput cu ingeniozitate ca un ansamblu alcatuit din sase cladiri rezidentiale de lux, conturandu-se sub forma unor elegante nave de croaziera. Cele sase imobile high-end formeaza o impresionanta flota, asemenea unei Armade, nerabdatoare sa exploreze marile alaturi de tine. In plus, în centrul universului AXXIS Nova va fi construit un hotel de cinci stele, AXXIS Mundi, deschis pe tot parcursul anului.

AKCENT DEVELOPMENT

Akcent City este cel mai mare proiect dezvoltat într-o singură faza in zona Bucurestii Noi si, in acelasi timp, cel mai mare proiect de anvergura aprobat după intrarea in vigoare a reglementarilor privind normele nZEB (cladiri cu consum de energie redus), in sectorul 1, la 2 minute de statia de metrou Jiului. Proiectul este dezvoltat de Akcent Development, acelasi dezvoltator care se poate mandri cu alte proiecte de succes precum Cloud9, 21 Residence Politehnica, 20th Residence și 19th Residence

Akcent City inseamna: setarea unor noi standarde, raport calitate-pret-pozitionare foarte bun, un complex modern, spatii bine compartimentate si luminoase, libertate de miscare, siguranta, confort, sustenabilitate si, nu in ultimul rand, investitie in viitor.

Ads

IMOBILIARE DUBAI

Proiectele prezentate in cadrul evenimentului sunt: Azizi Venice, Gold Gate, Volta, Damac Casa si Coral Reef.

INTERO

Primul proiect de lux din zona Pajura va fi prezent la Salonul Imobiliar in premiera, in plus afli direct de la standul lor cum poti castiga o vacanta in Dubai sau Marbella pentru 2, la semnarea unui contract de rezervare plus super-oferte la apartamente. E atat de simplu sa descopeti un stil de viata de lux!

BUILDING STEFAN

Transformam visele in realitate la Building Stefan AOP SRL — unde fiecare locuinta este o poartă spre mare. Descoperiți stilul de viață ideal și fii #VecinCuMarea.

NEW WORLD

New World Splaiul Unirii, locul unde modernitatea se ImpleteSte armonios cu confortul, iar fiecare zi este o poveste noua, scrisa cu pasiune si dedicare pentru calitatea vieții.

415Residenz

Povestea urbana incepe Acasa!

Acasa este locul de unde incepe viata ta, locul unde iti faci planuri si locul unde revii cu drag.

Ads

"Cea mai mare fericire este sa simti ca cineva te iubeste, nu sa stii, ci sa simti!" spunea Nichita Stanescu. La fel este si in viata ta, trebuie sa simti ca esti acasa, nu doar sa stii ca esti acasa.

6 Origins Villas

Este complexul de case individuale pe parter, 100% independente energetic. Facilitati: Restaurant, Mini-market, Parc copii si multe altele.

ENVOGUE

Ansamblul rezidential EnVogue Residence - Iuliu Maniu ofera spre vanzare apartamente cu una pana la patru camere, apartamente cu gradina si penthouse-uri, atat finalizate, cat si aflate inca in constructie (cu termen de predare in vara acestui an). Fiecare bloc din cadrul proiectului dispune de adaposturi de protectie civila, are o rezistenta la seisme de 8,9 grade pe scara Richter (peste limita impusa de lege!) si este dotat cu panouri fotovoltaice.

HERCESA

Stellaris Residencias si Vivenda Residencias

Descopera apartamentele din noua faza de constructie!

Si nu uita, intreaba de ultimele unitati de 3 camere disponibile in blocul L, cu finalizare in 2024!

OLIMPIC RESIDENCE

Proiectul se dezvolta pe o suprafata de 26.000 mp si va cuprinde 6 imobile cu regim de inaltime P+4E+5ER si un Mall in suprafata de 2300 mp. Apartamentele sunt finisate cu materiale premium, sunt spatioase, luminoase, cu balcoane generoase

MY PLACE RESIDENCE

Daca visezi la un stil de viata relaxat si modern in nordul Bucurestiului, atunci MyPlace North este locul ideal pentru tine! Ansamblul iti aduce direct ACASA spatii arhitecturale elegante, finisaje de calitate, zone de relaxare si fitness, piscina, loc de joaca pentru copii, spatii verzi si galerii comerciale pentru ca tu sa te simti rasfatat in fiecare zi.

Te asteptam la Salonul Imobiliar Bucuresti cu multe surprize si o tombola la care poti castiga o binevenita relaxare pentru bugetul tau: de la vouchere de 10.000 EUR pentru apartamente, pana la locuri de parcare subterane pentru masina ta. Hai sa ne cunosti! Fa-ne o vizita pe MyPlace Residence.

RENT MY HOME

Servicii complete de consultanta imobiliara, administrare proprietati, amenajari interioare, renovari si curatenie.

RENT MY HOME a luat nastere din pasiune pentru imobiliare si dorința de a ajuta si alti oameni interesati de acest domeniu.

TRUST EXPERT

Solutii de incalzire, racire si ventilatie Premium

Si lista completa a expozantilor se afla chiar pe pagina organizatorului www.sib.ro

Salonul Imobiliar Bucuresti, 26-28 Aprilie, Palatul Parlamentului.

ACCES GRATUIT daca vei spune la intrare parola: ZIARE.COM

Intrarea este C1, cea principala, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se cauta: Salonul Imobiliar.

Parcarea gratuita in incinta Palatului pe la C1, in limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau soferii Uber/Bolt au acces chiar pana la scarile Palatului Parlamentului.