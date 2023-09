Cum poți primi GRATUIT un voucher în valoare de 500 euro pentru achiziția unei proprietăți!

Editia 6-8 octombrie a celui mai mare eveniment imobiliar din Romania se anunta una plina de oferte si avantaje pentru cei care isi doresc o propritate, sa faca o investitie sau sa afle noutatile domeniului direct de la cel mai important jucatorii din piata. In acest moment, Salonul Imobiliar specializat in a ‘da ora exacta’ in domeniul imobiliar aduce cei mai relevanti expozanti la un eveniment ce dureaza 3 zile, din incinta Palatului Parlamentului.

Ca noutate, cititorii ZIARE.COM vor primi trei cadouri:

1. ACCES GRATUIT! Pentru asta prezinti acest mesaj la intrare si poti sa te bucuri timp de 3 zile de oferte de case si apartamente, in blocuri noi si vechi, case si terenurui, la mare, la munte, inclusiv in afara tarii (Bali, Dubai, Miami, Tulum) property management, panouri solare, oferte mobilier, decoratiuni, oferte creditare, etc.

2. un cadou de 500 de euro, reducere din pretul oricarei proprietati cumparate la Salonul Imobiliar, suma suportata de catre organizator.

3. vei primi la intrare un jeton in format fizic, pentru campania promotionala, unde organizatorul pune la bataie un premiu de 5.000 euro pentru vizitatori.

Detalii si regulament pe www.sib.ro/regulament

Toti cei care vor sa isi achizitioneze o casa, un apartament sau chiar sa inchirieze o proprietate, vor avea sansa sa participe la Palatul Parlamentului (intrarea principala, C1/colt cu Izvor) la evenimentul principal al pietei imobiliare. Aici, organizatorii vor oferi gratuit degustari de vinuri, branzeturi, inghetata, pentru ca si-au imaginat cat este de important sa aveti un cadru favorabil in care sa luati decizii atat de importante. Pret de o zi, puteti alege dintre ofertele imobiliare intr-un cadru placut si alaturi de familie.

In plus, la intrarea in eveniment, toti participantii vor primi GRATUIT un jeton ce le va putea aduce un premiu in valoare de 5.000 de euro, in conditiile regulamentului.

Sunteti invitati asadar sa dati o fuga la Salonul Imobiliar Bucuresti unde va asteapta zeci de expozanti cu oferte de: ansambluri rezidentiale cu oferte de apartament, case si vile, banci si brokeri, agentii imobiliare, producatori de accesorii pentru casa, panouri solare si fotovoltaice, arhitecti si multi altii.

Pret de 3 zile, in perioada 6-8 Octombrie se da ora exacta in imobiliare.

In CIFRE, Salonul Imobiliar Bucuresti (www.sib.ro) reprezinta si:

1. Peste 6.000 de vizitatori din toata tara

2. Reduceri de preturi insumand milioane de euro

3. 675.000 mp construiti in ansambluri noi si disponibile pentru vanzare, multe dintre ele la oferta in cadrul targului;

Am aflat in premiera care sunt cativa dintre exponzatii Salonului Imobiliar si cu ce noutati vin ei la cel mai mare targ imobiliar din tara, tragand concluzia ca sunt acoperite toate sectoarele din capitala si nu numai:

IMOBILIARE FINANCE

La Salonul Imobiliar București, ai o usa deschisa spre creditul potrivit! Imobiliare.ro Finance, unul din liderii de pe piața intermedierii de credite din România, este partener principal al targului editia aceasta.

Brokerii de credite Imobiliare.ro Finance iti vor sta la dispoziție, cu raspunsuri la orice intrebare legata de procesul de creditare si oferte de la peste 30 de banci si institutii financiare. Viziteaza standul si obtine gratuit o simulare de credit, dar si o oferta personalizata in functie de nevoile tale, cu cele mai mici dobanzi de la ora actuala. Afla mai multe despre serviciile gratuite oferite de Imobiliare.ro Finance aici.

HILS

Cu o istorie de aproape 20 de ani in industria dezvoltarilor imobiliare si peste 10.000 de locuinte finalizate, HILS Development este locul pe care mii de familii il numesc acum ”Acasa”.

În timp, HILS Development a devenit un reper de profesionalism si seriozitate, construind constant conform #viziunii companiei de a dezvolta comunitati, nu doar ansambluri rezidentiale. Cel mai nou exemplu este comunitatea HILS Pallady, un proiect ce acopera toate necesitatile de proximitate, de la market si farmacie, pana la cafenea si clinica privata, toate integrate in ansamblul rezidential.

VIVACITY

Ascultandu-te, construim visele tale! Suntem la Salonul Imobiliar Bucuresti in perioada 6 – 8 octombrie pentru a-ti asculta vocea, nevoile si motivatiile. Acestea sunt prioritatea noastra. In urmatorul nostru proiect din PIPERA, suntem atenti la ce ne comunici pentru a-ti oferi locuinta la care visezi.

SUDREZIDENTIAL

O intreaga echipa de profesionisti cu o foarte mare experienta iti sta la dispozitie pentru a te indruma catre cea mai buna investitie imobiliara, iar daca te afli in cautarea unei locuinte noi in oferta lor vei gasi cea mai buna optiune, indiferent ca este un apartament cu 2, 3 sau 4 camere, o casa moderna cu gradina, o casa modulara sau o garsoniera spatioasa – oferte pentru intreaga familie.

IMOBILIARE DE LUX DUBAI

Gasiti in cadul Salonului Imobiliar Bucuresti preturi incepand de la 107.000 Euro pentru un studio in Dubai, cu comision zero, rate direct la dezvoltator si plan de plata 3-5 ani.

AXXIS Nova Resort & Spa

Universul AXXIS Nova Resort & Spa a fost conceput cu ingeniozitate ca un ansamblu alcătuit din sase cladiri rezidentiale de lux, conturandu-se sub forma unor elegante nave de croaziera. Cele sase imobile high-end formeaza o impresionanta flota, asemenea unei Armade, nerabdatoare sa exploreze marile alaturi de tine. In plus, în centrul universului AXXIS Nova va fi construit un hotel de cinci stele, AXXIS Mundi, deschis pe tot parcursul anului.

SELECT RESIDENCES

Proiectul Select Residences se dezvolta pe un teren de 8.500 mp si va avea aproximativ 47.000 mp construiti in 3 blocuri de apartamente (inclusiv subsol). Fiecare dintre cele trei cladiri va avea o inaltime de S +P+10+Duplex. Complexul ofera, de asemenea, spatii verzi, un loc de joaca pentru copii, precum si o parcare subterana care leaga toate cele trei cladiri.

ALEZZI BEACH RESORT

In acest an, Alezzi a inaugurat cu proiectul Alezzi Infinity Resort&SPA. Situat in prima linie la mare, acest imobil de 8 etaje se distinge prin facilitatile si finisajele de cea mai buna calitate, iar unul dintre proiectele impresionante in dezvoltare este Alezzi Odyssey, un imobil elegant cu 11 etaje si 580 de apartamente. Acest proiect se remarca prin facilitatile premium si finisajele de cea mai inalta calitate.

IMOBILIARE DUBAI

Proiectele prezentate in cadrul evenimentului sunt: Azizi Venice, Gold Gate, Volta, Damac Casa si Coral Reef. Foto, video si text sunt pe mail.

INTERO

MetaWealth este o platforma moderna de investitii care iti ofera sansa de a detine fractiuni din proprietati imobiliare care genereaza venit pasiv. Printr-o tehnologie inovatoare numita tokenizare, MetaWealth le permite oamenilor sa investeasca in active complet gestionate, fara batai de cap in ceea ce priveste managerierea activelor, completarea birocratiei si a procedurilor tipice, si de asemenea fara a fi nevoie de experienta in domeniul imobiliar.

KAMINHORN

Este liderul de piata din segmentul cosurilor de fum, precum si accesoriilor din inox si ceramica, produsele noastre fiind testate si certificate UE.

Si lista completa a expozantilor se afla chiar pe pagina organizatorului www.sib.ro

Salonul Imobiliar Bucuresti, 6-8 octombrie, Palatul Parlamentului.

ACCES GRATUIT daca vei spune la intrare parola: ZIARE.COM

Intrarea este C1, cea principala, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se cauta: Salonul Imobiliar.

Parcarea gratuita in incinta Palatului pe la C1, in limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau soferii Uber/Bolt au acces chiar pana la scarile Palatului Parlamentului.