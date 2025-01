Atenție la veniturile din chirii: Când e data limită pentru declararea încasărilor și ce modificări-cheie a adus ANAF pentru anul 2025

Din seria modificărilor fiscale care întârzie deseori raportarea la timp a veniturilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat Ordinul nr. 102/2025, modificând pentru anul acesta prevederile anterior stabilite prin Ordinul nr. 179/2022 care, mai exact, schimbă Formularele 205 și 207, utilizate pentru raportarea impozitului reținut la sursă. Cei care dețin venituri din chirii în 2024, trebuie obligatoriu să și le declare până în data de 28 februarie, iar persoanele nerezidente trebuie să completeze Formularul 207, care se concentrează pe raportarea veniturilor plătite nerezidenților și a impozitului reținut aferent.

Ce s-a schimbat în formularele ANAF pentru raportarea din 2025

Printre cele mai importante modificări aduse Formularului 205 se numără extinderea sferei de raportare. Începând cu noul cadru fiscal, declarația trebuie să includă și informații referitoare la câștigurile și pierderile rezultate din transferul aurului de investiții. Totodată, în ceea ce privește chiriile, începând cu 1 ianuarie 2024, plățile efectuate în natură pentru chirii trebuie raportate separat, asigurând astfel o mai mare transparență și conformitate cu normele fiscale în vigoare, explică cei de la ANAF.

În cadrul unui seminar online desfășurat de ANAF săptămâna aceasta, aceștia au exemplificat că, „dacă a fost încheiat un contract pe o perioadă de un an de zile cu o entitate care are obligația să țină contabilitate. A început la 1 ianuarie, să spunem. Timp de 11 luni, entitatea face plăți către dumneavoastră și în momentul în care face plăți în lei are și obligația să rețină la sursă, să declare și să plătească și impozitul aferent, iar în ultima lună, întrucât nu au fost probleme și garanția nu a fost folosită și este echivalentă cu chiria pe o lună, nu mai e nevoie să vă plătească, întrucât vă rămâne dumneavoastră garanția și pentru acea ultimă lună în care entitatea care ține contabilitate nu mai face plată, nu mai are ea obligația să rețină la sursă și dumneavoastră care încasați sau veți reține garanția în contul acelei ultime luni, aveți obligația să declarați în Formularul 212 impozitul aferent acestei garanții. Acesta ar fi un exemplu. Nu se menționează dacă plătitorul este sau nu persoană juridică”, au citat cei de la Startupcafe.ro.

O altă speță clarificată de ANAF ține de închirierea în scop turistic: „Cât timp venitul e încasat de proprietar și închirierea se face pentru minimum 24 de ore și maximum 30 de zile, ne încadrăm în acest tip de închiriere și trebuie să intrați în legalitate. În momentul în care se obțin venituri din închirierea prin intermediul acelor platforme, datoria cetățeanului respectiv, care obține veniturile, este să își declare aceste venituri și să plătească obligațiile fiscale.” Mențiunea pare să aducă atingere directă veniturilor obținute prin contracte cu platforme de tip Booking.com sau AirBnB, unde multe persoane fizice încasează venituri nefiscalizate prin punerea la bătaie a unor locuințe pe care le dețin, pe perioade scurte.

Amintim totodată că prevederea potrivit căreia dacă existau mai mult de 5 contracte de închiriere în derulare, persoana fizică trebuia să-și facă PFA, s-a anulat. „Indiferent de câte contracte de închiriere aveți, acum pentru ceea ce am numit noi „închiriere clasică”, se plătește impozit calculat cu cote forfetare, pentru o bază determinată cu ajutorul cotelor forfetare. Nu se mai aplică sistemul real pentru închiriere clasică. Organul fiscal nu impunea o înregistrare ca PFA, dar impunea într-adevăr o evidență contabilă și o determinare în sistem real a impozitului”, au clarificat cei de la ANAF.

De asemenea, Formularul 205 va trebui să includă informații despre sumele utilizate din garanțiile pentru chirie. Dacă o garanție este folosită pentru acoperirea chiriei conform contractului încheiat între părți, aceasta trebuie raportată distinct. Prin această măsură, autoritățile fiscale urmăresc să prevină omisiunile din declarațiile de venit și să asigure o raportare corectă a tuturor sumelor aferente contractelor de închiriere.

În ceea ce privește Formularul 207, modificările introduse clarifică obligațiile de raportare pentru veniturile scutite, datorită tratatelor de evitare a dublei impuneri, și introduc noi categorii de venituri supuse raportării, precum câștigurile din transferul activelor financiare deținute de nerezidenți în România. De asemenea, ANAF a adăugat rubrici suplimentare pentru a permite o raportare mai detaliată a fiecărui tip de venit și a impozitului reținut.

Pentru a se conforma cu noile cerințe, contribuabilii trebuie să depună Formularul 205 până la 28 februarie a anului următor celui în care au fost realizate veniturile, iar Formularul 207 în același termen, pentru veniturile plătite către nerezidenți. Nerespectarea obligației de raportare poate atrage sancțiuni conform Codului de Procedură Fiscală, inclusiv amenzi și posibilitatea recalculării obligațiilor fiscale.

Tranziția către perioada în care conformarea va fi amendată de către ANAF, aproape gata. Amenzi usturătoare pentru proprietarii care nu-și declară veniturile

ANAF a prevăzut o perioadă de tranziție, astfel încât noile formulare trebuie utilizate pentru raportările începând cu 1 ianuarie 2024, primele declarații modificate urmând a fi depuse în februarie 2025. Contribuabilii sunt sfătuiți de inspectorii fiscali să actualizeze sistemele informatice de contabilitate și să colaboreze îndeaproape cu consultanții fiscali pentru a evita erorile de raportare și pentru a se familiariza cu noile rubrici introduse în formulare, potrivit ghidurilor ANAF redactate pentru contribuabili.

Nerespectarea obligațiilor de declarare a veniturilor prin formularele 205 și 207 poate atrage sancțiuni conform Codului de procedură fiscală. Conform articolului 336 din acest cod, nedepunerea la termen a declarațiilor informative se sancționează cu amendă. Pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari, amenda este cuprinsă între 12.000 și 14.000 lei, iar pentru celelalte persoane juridice, între 4.000 și 6.000 lei. Pentru persoanele fizice, amenda este cuprinsă între 500 și 1.000 lei.

De asemenea, conform articolului 181 din Codul de procedură fiscală, în cazul în care obligațiile fiscale principale sunt subevaluate sau nedeclarate, se aplică o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe zi din diferențele de obligații fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect.

