Bucureștiul ajunge Clujul la imobiliare. Doar câteva sute de euro mai separă prețurile în centrele celor două orașe

În centrul Bucureștiului, unele proprietăți au prețuri echivalente sau chiar mai mari decât cele din centrul Clujului. FOTO: Pixabay

Potrivit datelor recente prezentate de specialiști, atât brokerii, cât și agenții de real estate, Capitala s-ar afla abia pe locul al treilea în ce privește prețurile locuințelor, după Cluj, care își consolidează poziția, și Brașov. Astfel, Clujul s-ar situa puternic pe prima poziție cu 3100 euro, în medie, pe metru pătrat, în vreme ce Brașovul, pe locul doi conform acestor date, ar fi la nivelul de 2136 euro per metru pătrat.

În ciuda datelor oficiale, însă, prezentate de cei de la 24 Real, Bucureștiul a ajuns să prezinte „anomalii”, precum se întâmpla anii trecuți cu anumite proprietăți din Cluj. Astfel, după cum arată un caz prezentat chiar de Ziare.com, o garsonieră din centrul Bucureștiului a devenit virală în mediul online chiar anul acesta, după ce a fost listată spre închiriere pentru suma de 300 de euro pe lună, în ciuda condițiilor considerate improprii de mulți dintre cei care au văzut anunțul.

Iar, pe de altă parte, tot Ziare.com semnala recent faptul că Bucureștiul continuă să facă notă discordantă față de celelalte orașe din țară, mai ales când vine vorba de vârfurile de preț.

Centrul Bucureștiului „bate” pe alocuri centrul Clujului

În acest sens, Mircea Balica de la Zone Real Estate a arătat pentru Ziare.com faptul că în centrul Bucureștiului poți să faci o vânzare pe prețuri mai mari chiar și de 3000-3500 de euro pe metru pătrat.

„Noi am vândut la Unirii, în spatele Magazinului Unirea, cu 3700 de euro + TVA metru pătrat, chiar luna trecută”, a arătat acesta.

Astfel, comparativ, mai spune acesta, centrul Clujului este „cam” la paritate cu centrul Bucureștiului, poate cu o diferență de câteva sute de euro în plus la Cluj. În acest sens, specialistul arată faptul că o proprietate bună poate să ajungă la 4300-4500, chiar spre 5000 euro metru pătrat în Primăverii.

Iar o analiză a platformei Storia confirmă cele spuse de acesta, din moment ce un apartament din centrul Clujului ajunge să coste puțin peste 4800 de euro per metru pătrat, ceea ce ar reprezenta într-adevăr diferența amintită, la o medie de 4500 de euro pentru proprietățile din zona centrală echivalentă din București.

Totodată, ca o regulă generală, acesta amintește și faptul că oriunde în lume, indiferent că este Cluj, Bangkok, New York sau București, prețul pe metru pătrat este mai mare cu cât este mai aproape de centru.

„Clujul nu are, însă, atât de multe blocuri vechi, ceaușiste, să le spunem așa, și atunci cei care vin în Cluj nu au altă alternativă decât să cumpere blocuri noi, de unde a și crescut valoarea foarte mult pe metru pătrat la blocurile noi. Pe când Bucureștiul are multe blocuri vechi, acestea se pot vinde, revinde, închiria, chiar dacă sunt vechi. Densitatea de blocuri în București e mai mare, și de aceea prețul pe metru pătrat în București este mai mic, pentru că oamenii au de unde să aleagă și există un echilibru între cerere și ofertă atunci când densitatea este mai mare”, mai explică Mircea Balica.

Dacă ajungem în cartierele Bucureștiului însă, spune specialistul, prețurile oscilează între 1500-1800-maximum 2000 de euro pe metru pătrat.

În același timp, acesta mai spune faptul că este destul de frustrant că nu avem un centru al Bucureștiului care să fie competitiv din punctul acesta de vedere, pentru că unele proprietăți, deși superbe, nu sunt consolidate, ceea ce face ca prețul pe metru pătrat să fie uneori aproape identic cu prețul pe metru pătrat al proprietăților din cartiere.

Proiecte mari vs. proiecte mici: blocurile-butic sunt la mare căutare

În același timp însă, specialistul mai spune că piața s-a reorientat, iar în centrul Bucureștiului merg mai bine proiectele tip „butic”, cu alte cuvinte blocurile mici de 4, maximum 5 nivele, cu număr limitat de apartamente.

Iar dacă vorbim de proiecte mari, adaugă Mircea Balica, acestea în centrul Bucureștiului nu mai există, pentru că nu există terenuri pe care se pot face proiecte mari, situație la care se adaugă și faptul că autorizările pentru un astfel de proiect durează foarte, foarte mult.

Prin urmare, mai spune acesta, dacă vorbim de proiecte mari, acestea sunt anunțate a fi „fantastice” în jurul Bucureștiului, în zone precum cea de nord, zona Pipera.

Dar acolo, completează specialistul, suprafețele de teren sunt cele care fac să fie accesibile construcțiile de astfel de proiecte mari, în condițiile în care „proiecte mari” înseamnă de la cel puțin 50 de apartamente pe unitate în sus.

„Proiectele-butic nu sunt numai în zonele centrale ale Bucureștiului, chiar și zonele de cartier susțin astfel de proiecte. În perioada viitoare vom vedea o reașezare a celor care lucrează pe astfel de segmente inclusiv în zonele de cartier. Se fac astfel de blocuri și în Tei, și în Berceni, și în Drumul Taberei”, mai spune Mircea Balica.

Totodată, acesta mai arată faptul că în zonele de cartier vor apărea din ce în ce mai multe blocuri-butic, pentru că în sectoarele 2, 3, 4, se găsesc astfel de terenuri undeva la 1500 de metri pătrați, unde pot fi ridicate astfel de proiecte.

Sigur însă că randamentul mare este în centrul Bucureștiului, adaugă specialistul în imobiliare, unde prețul pe metru pătrat este mult mai ridicat.

Nu în ultimul rând, acesta mai spune că acest tip de proiecte merită, chiar dacă bătaia de cap cu avizele, cu autorizările este mare, dar până la urmă, dacă dezvoltatorul nu este „stresat” de bancă, ci face proiectul pe banii lui, investiția este justificată.

