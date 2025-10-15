Piața imobiliară din București nu mai are nicio legătură cu realitatea: o garsonieră din Herăstrău a ajuns să se vândă cu 300.000 de euro

O garsonieră din Herăstrău a ajuns să se vândă cu 300.000 de euro. FOTO Pixabay

O garsonieră situată în zona parcului Herăstrău din București a fost scoasă la vânzare pentru suma de 300.000 de euro, devenind astfel cea mai scumpă locuință de acest tip pentru care se caută în momentul de față un cumpărător.

Proprietatea se află la parterul unui bloc cu 8 etaje construit în 2008 și este complet amenajată, mobilată și utilată, având și o terasă proprie, potrivit unui anunț listat pe o platformă de anunțuri imobiliare.

Studioul cu o suprafață utilă de 67 de mp, care îl face să fie mai spațios decât cele mai multe apartamente cu 2 camere din blocurile vechi din Capitală, a fost scos pe piață nemobilat.

Aceasta nu este, însă, singura garsonieră care se vinde cu prețul de 300.000 de euro în România. Se caută cumpărător și în Cluj-Napoca pentru o astfel de locuință, de această dată situată în zona ultracentrală, pe Bulevardul Eroilor, la etajul 1 al unei clădiri interbelice.

O analiză Ziare.com a arătat de altfel faptul că diferențele de prețuri între cele două piețe imobiliare, cea din Cluj și cea din București, tind să se estompeze, prețurile din Cluj rămânând doar cu unele excepții mai mari decât cele din București.

