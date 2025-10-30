Imobiliarele din România reprezintă cea mai mare pondere din PIB dintre toate țările europene. Ce arată cele mai recente date Eurostat

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:03
Imobiliare Foto: iStock

Sectorul construcțiilor din România reprezintă aproape 8% din PIB în ultimele patru trimestre - cea mai mare pondere din întreaga Uniune Europeană, arată datele Eurostat.

Nivelul este semnificativ peste media de 5% a celor 27 de state membre și confirmă rolul tot mai important al construcțiilor în economia locală.

În plus, România a înregistrat a doua cea mai rapidă creștere a activității din construcții din Uniunea Europeană în perioada post-pandemie. Această evoluție reflectă ritmul alert al transformărilor prin care trece sectorul.

„În primele opt luni din 2025, volumul lucrărilor de construcții din România a fost cu aproximativ 58% mai mare decât în aceeași perioadă din 2019, evoluție care a urcat ponderea sectorului de construcții de la sub 6% la aproape 8% din produsul intern brut. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, susținută în mare parte de investițiile în infrastructură, dar și de proiectele private din zona clădirilor rezidențiale și comerciale. Doar ca să punem lucrurile în perspectivă: cei 250 de kilometri de autostradă inaugurați anul trecut echivalează, raportat la suprafața țării, cu inaugurarea a circa 10.000 de kilometri în China, cam cât se deschid anual în China, care este considerată un model în dezvoltarea infrastructurii”, explică Alexandru Atanasiu, Board Member & Head of Construction Services în cadrul Colliers, pentru profit.ro.

