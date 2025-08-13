De la „efect dramatic” până la „nu e un impact atât de mare”, majorarea cu 70% a impozitului pe proprietate în comunele unde nu au mai avut loc indexări naște controverse

Impozitul pe proprietate ar putea crește cu 70% în cazul persoanelor fizice în comunele unde nu au mai avut loc indexări. FOTO Pixabay

Recent, Ilie Bolojan a lansat în piață informația conform căreia impozitele pe proprietate ar putea crește cu 70% de la începutul anului viitor în cazul persoanelor fizice din comunele unde indexările acestor impozite nu s-au mai petrecut de mult timp.

Cu referire la acest lucru însă, analistul imobiliar Liviu Ureche a explicat pentru Ziare.com faptul că, referitor la impozitele pe proprietate la terenuri agricole sau terenuri agricole intravilan, există, într-adevăr, comune unde sunt prețuri care nu s-au mai indexat de ani întregi, dar asta este o situație care ține de Consiliile Locale.

Scumpirea impozitului pe proprietate s-ar suprapune cu restul scumpirilor

Astfel, acesta spune că, acolo unde nu au mai existat indexări, ar trebui să fie, nimeni neputând să aibă pretenția de a fi niște prețuri simbolice, din moment ce este totuși vorba de o proprietate, dar nu la nivelul de scumpiri anunțate, de 70%.

„Poate ar trebui totuși majorate mai puțin, pentru ca efectul să nu fie atât de dramatic pentru cei mulți. Ar fi foarte greu de suportat de categoria la care face referire Guvernul, este masa critică de oameni care va suporta această măsură și nu vor obține cele mai bune rezultate, vor fi mai puțini bani colectați, nu cred că va avea efectul scontat”, a explicat specialistul.

Totodată, acesta adaugă faptul că ar fi destul de greu de suportat pentru populație și din punct de vedere al altor scumpiri pe care populația le resimte în această perioadă.

Specialiștii în domeniu nu sunt consultați

Totodată, acesta spune că o aliniere chiar la taxele din Uniunea Europeană ar trebui să țină cont și de veniturile românilor, lucru care, în cazul unei măriri cu 70% a impozitelor în situațiile amintite, nu s-ar întâmpla.

Acesta nu este însă singurul aspect de care se teme specialistul.

„Ce mă sperie cel mai mult e că se vorbește de o platformă dedicată impozitelor pe proprietate, ținând cont de prețurile de piață actuale, fără a fi consultați specialiștii din domeniu, mai precis Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR)”, mai spune Liviu Ureche.

Astfel, arată acesta, Guvernul ar trebui să consulte și specialiști ai platformei de prospectare inteligentă de la Flexmls, pentru acuratețea informațiilor, grilele notariale fiind depășite și nereprezentând totdeauna realitatea din teren.

Impozitul pe proprietate a suferit modificări în 2025

În 2025, impozitul pe proprietate în România a suferit modificări, conform noilor reglementări fiscale stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2022, principala schimbare constând în faptul că baza de calcul a fost actualizată, iar valorile impozabile sunt acum mai mari, datorită reevaluării valorii de piață a proprietăților.

Astfel, valoarea impozabilă a proprietăților a fost ajustată în funcție de prețurile pieței imobiliare actuale, iar formula de calcul a impozitului pe proprietate ține cont de două valori: înmulțirea dintre valoarea impozabilă a proprietății și cota de impozitare. Prin urmare, valoarea impozabilă este stabilită în funcție de tipul proprietății, fie ea locuință sau teren, în funcție de dimensiune, amplasare și grila notarială actualizată pentru 2025.

În schimb, cota de impozitare este stabilită de autoritățile locale. În 2025, aceasta variază între 0,1% și 0,3% pentru clădiri rezidențiale și poate fi mai mare pentru terenuri sau clădiri nerezidențiale.

„Pare mult 70%, dar nu este un impact atât de mare”

Analistul imobiliar subliniază însă faptul că valoarea impozabilă a proprietăților în funcție de prețurile pieței imobiliare actuale este ceva ce nu reflectă realitatea din teren.

„Ce consider important este că nu putem să avem în momentul acesta o majorare a impozitului pe proprietate la preț de piață, pentru că sunt cazuri, sociale unele, în zone bune, care într-adevăr ar da peste cap mare parte din populație”, explică Liviu Ureche.

Pe de altă parte însă, un alt analist imobiliar cu care Ziare.com a vorbit, Vlad Epure, consideră că majorarea de 70% nu este ceva atât de problematic, explicând că impozitul la proprietate în cazurile amintite este de ordinul sutelor de lei, deci nu neapărat o sumă foarte mare.

„Părinții mei au și ei câteva proprietăți, impozitul e de ordinul sutelor de lei pe an. Iar dacă vorbim despre terenuri extravilane, pentru că până la urmă și acelea sunt ale cuiva, acelea sunt de ordinul zecilor de lei”, spune Vlad Epure.

Astfel, subliniază acesta, deși 70% pare mult, în realitate nu este un impact atât de mare.

„Dacă e să luăm în calcul că ne adresăm comunelor, satelor și oamenilor care sunt defavorizați sub o formă sau alta și au venituri mici, nici acolo nu e cazul, adică dintr-o pensie de 2000 de lei o să plătească o sută și ceva de lei în plus, nu e ceva ieșit din comun”, concluzionează Vlad Epure.

