Unul dintre marii dezvoltatori din țară rambursează împrumuturile acționarilor, după ce proiectul său rezidențial a ajuns la un grad ridicat de închiriere

Dezvoltatorul One United Properties SA, companie listată la Bursa de Valori București, a anunțat luni, 29 iulie, că a cerut unor bănci extinderea finanțării aferente proiectului pe care îl dezvoltă lângă Academia Militară din București pentru a putea rambursa împrumuturile acționarilor.

În 2021, compania a contractat un împrumut de 78 de milioane de euro pentru fazele 1 și 2 ale One Cotroceni Park Office, iar băncile finanțatoare au fost Banca Comercială Română SA, BRD Group Societe Generale SA și Erste Bank AG. Luni, compania a contractat o majorare de 20 de milioane de euro a finanțării de la BCR și BRD pentru rambursarea împrumuturilor acționarilor și acoperirea altor costuri legate de tranzacţia de majorare a facilităţii de credit, se arată într-un comunicat remis Ziare.com.

One Cotroceni Park este dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, pe locul fostei platforme Ventilatorul, și include facilități rezidențiale, de birouri și comerciale. One Cotroceni Park 1 și One Cotroceni Park 2 au atins niveluri de închiriere de 94%, respectiv 90%, conform companiei. Companii internaționale cunoscute au deja birouri în complex. Din punct de vedere rezidențial, ansamblul reunește 900 de apartamente cu finisaje de înaltă calitate, completate de o gamă variată de spații comerciale care oferă opțiuni de agrement, gastronomice, sport, relaxare, subliniază compania.

Firma are în vedere un proiect mai amplu în zonă. One Cotroceni Park reprezintă doar prima etapă a unei dezvoltări urbane mult mai ample, ce se va continua cu One Cotroceni Towers. Împreună, cele două vor forma una dintre cele mai mari dezvoltări din Bucureşti, One Cotroceni City, care se va întinde pe mai bine de 10 ha de teren.

