Nordis, "lebada neagră" care sparge bula imobiliară?

În aproape orice domeniu, un boom are nevoie de un eveniment neprevăzut care declanșează o criză. Un reportaj anchetă făcut recent de Recorder – care se apropie de 1.000.000 de vizualizări! – "zgârie" bula imobiliară actuală. Eu nu-mi permit să vorbesc despre o firmă în care nu sunt implicat, să judec strategia ei sau să-mi dau cu părerea despre cine are dreptate. În schimb, pot să scriu despre riscul pierderii încrederii în investițiile imobiliare de pe plan, care pot declanșa un adevărat blocaj la nivelul construcțiilor noi.

Încep cu un fapt cutremurător... În România zilelor noastre, o parte din legile care guvernează piața imobiliară sunt atât de "strâmbe" încât lasă în continuare loc de interpretări multiple și conferă unor profitori de lacune juridice să încheie tot felul de contracte dubioase, chiar parafate prin notari. De aici, puzderia de dosare aflate pe rol care aglomerează instanțele de judecată și, în consecință, termenele lungi. Dacă 10% din cazul Nordis este adevărat, atunci da, chiar cred că suntem într-un moment de cumpănă în domeniul imobiliar și ceva profund merită schimbat.

Din păcate, românii de bună credință care investesc în acest domeniu se pot aștepta la orice. Pot muri cu dreptatea în mână, cu avans dat, cu case nefinalizate etc. Se pot trezi în diverse litigii, de nicăieri, după ani și ani de zile, uneori neavând nicio vină. Acest lucru s-a întâmplat permanent după 1990. De atunci au trecut aproape 35 de ani! Cum au fost protejați românii, ca să nu mai ajungă în tribunale? Nicicum! Ce au făcut parlamentarii de atunci încoace, ca astfel de episoade să nu se mai repete? Absolut nimic! De ce? Pentru că, în opinia mea, fie nu le pasă, fie au interese ascunse și influență pentru a nu se schimba nimic.

Recent am văzut cum însuși președintele în funcție al României are probleme juridice cu câteva proprietăți. Zeci de mii de români au avut probleme sau au litigii pe rol în tot felul de spețe legate de domeniul imobiliar. Care este sursa acestor conflicte care măcină societatea românească? În primul rând, comunismul și abuzurile regimului dictatorial sub care a fost România vreme de 45 de ani. În al doilea rând, reglementările superficiale sau depășite din perioada de tranziție. Dar, după părerea mea, nu putem suporta la nesfârșit aceleași greșeli!

A venit momentul să punem punct. A venit momentul ca fiecare lege interpretabilă să fie clarificată. A venit momentul să copiem modele funcționale din țări unde abuzurile și escrocheriile au fost stopate prin legi bune și drepte. Atâta timp cât există legi care permit anomalii și lasă în urmă pierderi financiare a mii și mii de români, țara noastră nu se poate numi un stat stabil legislativ și nu poate garanta proprietatea sub nicio formă.

Acum ceva timp am fost apostrofat după ce am scris pe același subiect. M-au sunat și mi-au scris oameni care mi-au spus să stau deoparte de dezbaterile juridice din domeniu. Unde credeți că lucrau? Da, ați ghicit, în imobiliare, ca dezvoltatori, promotori sau vânzători. Chiar și de avocați am fost abordat. Dacă legile ar fi clare, nu ar mai avea surse de litigii. Eu stau bine-mersi oricum, dar nu pot să nu constat reaua credință a legiuitorilor, care nu vor să vadă sau să îndrepte omisiuni strigătoare la cer în domeniul juridic, legat de imobiliare.

Legile actuale sunt ispita celor care știu să profite de ele și sursa proceselor care ne consumă energia, timpul și banii. Puțini profită, mulți se chinuie să-și recupereze dreptatea. Oare, chiar nu putem reduce stresul inutil?

Dragos Dragoteanu

Manager Euroest Invest / Fast Parking

CIPS - Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

