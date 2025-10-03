Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower. Ce profit impresionant ar obține compania românească în urma tranzacției

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:48
Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower. Ce profit impresionant ar obține compania românească în urma tranzacției
Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower. FOTO: Facebook/One Tower

Omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, ar fi avansat o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca.

Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties, anunțase anterior, prin intermediul Profit.ro, că discută cu un investitor străin vânzarea clădirii, la un preț de minim 114 milioane euro, care i-ar aduce un profit de circa 30 de milioane de euro.

Oferta primită de One United Properties ar fi venit din partea lui Sacha Dragic, conform aceleași surse.

Clădirea One Tower, parte a complexului One Floreasca City, are 3 subsoluri, parter și 17 etaje și o suprafață totală construită de 40.000 de metri pătrați. Turnul a fost finalizat în 2020, are o suprafață închiriabilă de circa 24.000 de metri pătrați și un grad de ocupare de 100%.

Luna aceasta, acționarii One United Properties urmează să aprobe vânzarea One Tower la un preț de minim 114 milioane de euro, preț la care ar deveni cea mai scumpă clădire de birouri vândută vreodată în România.

Cele mai scumpe clădiri de birouri din România au fost vândute la un preț de circa 3.500 de euro/metru pătrat, iar prețul One Tower depășește 4.700 de euro/metru pătrat.

„Suntem angajați în discuții pentru vânzarea One Tower și anticipăm o tranzacție pentru anul viitor. Clădirea generează 7 milioane de euro chirii nete cu durata medie a contractelor de aproximativ 7 ani și avem listă de așteptare pentru închiriere. Prețul e un preț corect de piață. E cea mai reprezentativă și vizibilă clădire de birouri din România. Sunt cumpărători interesați în piață și cred că în 2026 o să crească numărul de tranzacții, mai ales în perspectiva scăderii dobânzilor de către Rezerva Federală (FED). Clădirile închiriate pe termen lung devin foarte dezirabile“, a declarat anterior, pentru Profit.ro, Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Clădirea apare în contabilitatea One United Properties cu o valoare de circa 84 de milioane de euro, echivalentul a 14% din valoarea întregului portofoliu imobiliar gestionat de companie.

Firma care deține clădirea de birouri îi are ca asociați pe One United Properties, cu 71,46%, Conarg – firma de construcții a omului de afaceri Valentin Vișoiu, cu 10%, o firmă a omului de afaceri Dorin Mateiu, cu 10%, pe omul de afaceri Tiberiu Croitoru, prin firma sa BinBox Global Services, cu 8,02%, și pe Gabriela Ilie, cu 0,52%, potrivit datelor furnizate de termene.ro.

