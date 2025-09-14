Bancile chineze au stopat creditele imobiliare

Cele mai mari patru banci de stat din China au anuntat ca nu vor mai aproba credite pentru proiecte imobiliare pana la sfarsitul anului.

Bancile respective au epuizat deja fondurile disponibile in acest sens si nu vor mai acorda alte imprumuturi, potrivit unui ziar local, citat de Reuters.

Potrivit unui director din cadrul Bancii Industriale si Comerciale din China (ICBC), bancile care incalca aceasta reglementare risca penalitati severe din partea autoritatilor, deoarece Guvernul chinez incearca sa calmeze piata creditarii, ce a crescut necontrolat in ultimul an.

De asemenea, oficialul ICBC a adaugat ca, in 2011, fondurile puse la dispozitie pentru credite imobiliare vor fi reduse cu 20 la suta, aceasta fiind una din masurile Guvernului in vederea reducerii inflatiei.

Beijingul a lansat un program pentru calmarea pietei imobiliare inca din luna aprilie, masurile incluzand majorarea dobanzilor si controlarea stricta a imprumuturilor acordate dezvoltatorilor.

Pe langa ICBC, bancile care nu vor mai acorda credite pentru proiecte in domeniul imobiliar sunt China Construction Bank, Bank of China si Agricultural Bank of China.

