Fraude imobiliare de 700.000 de euro la Timisoara

Joi, 28 Octombrie 2010, ora 09:44
Fraude imobiliare de 700.000 de euro la Timisoara

Zece persoane au fost trimise in judecata intr-un dosar legat de fraude imobiliare in valoare de aproape 700.000 de euro.

Membrii gruparii se ocupau de falsificarea actelor pentru terenuri ale primariei Timisoara, fiind prejudiciate si unele firme private. Au fost trimisi in judecata, printre altii,Ionel Sandner, zis Ionelas Carpaci, Francisc Kelemen si Barabas Pal, aflati in stare de arest, informeaza Puterea.

Barabas Pal, cetatean ungur, era cel insarcinat cu falsificarea documentelor si a unor instrumente oficiale precum sigilii, stampile si parafe si folosirea lor pentru falsificare, fiind acuzat si de abuz in serviciu.

Inculpatii intocmeau procuri judiciare aparent emise in Ungaria, pentru realizarea unor dispozitii de restituire si a unor documente cadastrale pentru terenuri care nu fusesera platite. Ulterior, terenurile erau vandute mai departe, insa unul dintre cumparatori a constatat ca actele erau false si a reclamat vanzatorii la politie.

