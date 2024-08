Inca un proiect pentru cei cu credite: Datornicii ar putea scapa de executarea silita a imobilelor (Video)

Persoanele care au luat credite ipotecare si nu le pot achita ar putea beneficia de suspendarea temporara a executarii silite a imobilelor, pana la redresarea financiara, fara a plati cautiune, potrivit unei initiative legislative aflata in consultare publica, initiata de patru parlamentari PSD.

Daca acest proiect va fi adoptat, suspendarea executarii silite va fi obligatorie si cautiunea nu va fi necesara in cazul debitorilor care fac dovada ca bunul imobil ce urmeaza a fi executat are destinatia de locuinta pentru familie, nu detin un alt imobil cu aceasta destinatie si fac dovada ca nu realizeaza mai mult decat venitul minim garantat pe economie pentru fiecare membru al familiei.

Potrivit acestui proiect de modificare a Codului de procedura civila, aceste conditii trebuie sa fie indeplinite cumulativ.

Initiatorii subliniaza ca, in acest moment, legislatia din Romania nu contine dispozitii de favorizare a debitorilor din cadrul creditelor ipotecare, cum ar fi norme privind iertarea de datorie, avand in vedere criza economica, sau norme de amanare a executarii silite pentru o anumita perioada de timp, in care sa i se ofere debitorului posibilitatea de a se redresa economic si de a fi in masura sa achite ratele.

Ei propun, de asemenea, prin initiativa legislativa, ca, in contractele de credit ipotecar in care creditorul a efectuat evaluarea bunului cu bani din acest credit, creditorul sa nu poate extinde executarea silita asupra altor bunuri apartinand debitorului sau.

"Avand in vedere ca bunul ipotecat a fost evaluat la momentul acordarii imprumutului ca acoperitor al creantei bancii, aceasta nu poate impune debitorului sa suporte riscul diminuarii de valoare a bunului intr-o eventuala vanzare", arata initiatorii.

Propunerea legislativa, semnata de liderul senatorilor PSD, Ilie Sarbu, vicepresedintele Senatului Ioan Chelaru, presedintele Comisiei pentru administratie din Senat, Darius Valcov, si deputatul Daniel Barbulescu, urmeaza sa intre in dezbaterea Senatului, care este prima Camera sesizata.

