Data de la care IRCC-ul mărit se prăvălește peste ratele românilor se apropie. Există totuși și o veste bună

Este deja cunoscut faptul că valoarea indicelui IRCC va crește de la 1 octombrie la valoarea de 6.06%, lucru pe care Ziare.com l-a semnalat deja. Prin această creștere a IRCC-ului de la 5.55%, ratele românilor au avut de suferit. Există însă și o veste bună, în sensul în care IRCC-ul ar urma să scadă din ianuarie 2026, după cum a arătat brokerul de credite Dragoș Popescu pentru Ziare.com.

Înainte de a ajunge la acest aspect, acesta a explicat însă cum vor fi influențate ratele românilor de creșterea IRCC.

Rata fixă din primii ani nu reflectă procentul gradului de îndatorare, ci dobânda variabilă

Astfel, a arătat Dragoș Popescu, în primul rând dobânda variabilă în lei se calculează ca sumă: IRCC + marja fixă a băncii (marja fixă, de regulă, între ~1,9 % și ~2,5 %).

Prin urmare, adaugă acesta, este clar că pentru cei care au acum credite cu dobândă variabilă, practic cei care au luat credite Prima Casă sau credite ipotecare cu dobândă variabilă, majorarea IRCC-ului este reflectată și în rata lunară pe care o plătesc. Ceea ce înseamnă, automat, spune specialistul, că pentru următorul trimestru rata lor va crește.

„În al doilea rând, dobânda variabilă fiind formată din IRCC, care acum este mai mare, influențează în mod direct gradul de îndatorare. Aici aș vrea să fim foarte atenți, pentru că gradul de îndatorare de 40 sau 45% din venit este calculat la rata aferentă dobânzii variabile, deci chiar dacă avem dobânda fixă în primii 2, 3 sau 5 ani de creditare, acea rată nu reflectă procentul gradului de îndatorare, ci rata aferentă dobânzii variabile o face”, explică brokerul de credite.

Pe scurt și simplu explicat, continuă acesta, rata de la dobânda variabilă nu trebuie să depășească 40 sau 45% din valoarea ratei aferente dobânzii variabile. Prin urmare, dacă dobânda e mai mare, automat și rata e mai mare, iar valoarea creditului este mai mică față de cea de până acum.

În continuare, specialistul a oferit și un exemplu de calcul, arătând că la un credit de 350.000 de lei dobânda variabilă fiind IRCC (5.55%) + 2.5% = 8.05%, rata ar fi de 2713 lei.

Pe de altă parte, la valoarea creditului de 350.000 de lei, dobânda variabilă fiind IRCC (6.06%, valoarea de la 1 octombrie) + 2.5% = 8.56%, rata ar fi de 2832 lei, ceea ce înseamnă o creștere a ratei de 119 lei.

Există și o veste bună: IRCC scade din ianuarie 2026

Totodată, specialistul mai arată faptul că o creștere a IRCC-ului și a dobânzii variabile aduce majorări și la dobânzile fixe din primii ani de creditare, băncile ajustând aceste valori după politicile interne și estimările din următoarele luni.

În continuare, Dragoș Popescu explică ce trebuie să facem în această situație, arătând faptul că nu trebuie să intrăm în panică, dar trebuie să înțelegem că IRCC-ul are un decalaj de 3 luni, ceea ce înseamnă că IRCC-ul de acum este calculat din valorile IRCC din lunile aprilie, mai și iunie, perioadă încărcată cu multă instabilitate, fiind perioada cu alegerile prezidențiale.

Ca o concluzie, prin urmare, acesta spune că instabilitatea a adus această reacție a IRCC-ului, motiv pentru care și acesta crește repede, fiind un indice care apare zilnic. Cu toate acestea însă, adaugă Dragoș Popescu, există și o veste bună în tot acest context mai degrabă negativ.

„În perioada următoare pot spune din datele pe care le cunosc că IRCC din ianuarie va scădea spre 5.8%, dar nu putem ști acum care va fi evoluția lui pentru întreg anul 2026. Într-un mediu stabil, el ar trebui să revină la 5.55%, dar asta ține de efectele politice la care economia reacționează. Scăderi semnificative pot surveni în condiții de stabilitate, control al inflației și politici economice coerente. Un factor sensibil este mediul politic: alegerile, deciziile guvernamentale și credibilitatea instituțiilor pot genera volatilitate”, arată brokerul de credite.

Ce pot face clienții – recomandări practice

Totodată, Dragoș Popescu a oferit și câteva sfaturi pentru cei aflați în situația de a avea credite care depind de IRCC, arătând faptul că refinanțarea este o soluție bună, care trebuie explorată de toți cei care au credite de Prima Casă și credite ipotecare cu dobândă variabilă.

Astfel, acesta le sugerează celor care au contractat astfel de credite să ceară o simulare la banca lor actuală, dar fără să se limiteze la aceasta și să compare piața cu ajutorul unui broker de credite.

Acesta adaugă faptul că se poate încerca obținerea unei oferte și de la banca la care a fost contractat creditul, dar aceasta poate să nu fie cea mai bună soluție, motiv pentru care recomandă o analiză a pieței pe care un broker de credite o poate face.

Nu în ultimul rând, acesta mai spune că dacă cei care au contractat creditele au opțiunea de a negocia marja fixă, să încerce să obțină una sub 2.3%.

În context, merită reamintit faptul că la lansare, în mai 2019, IRCC trimestrial a avut o valoare de 2,36%. Au urmat două trimestre când indicele s-a situat în jurul valorii de 2,6%, apoi scăderi treptate până la 1,08%, în octombrie 2021. Ulterior, valoarea anunțată pe 30 septembrie 2022 de BNR, valabilă pentru T2 2022, de 4,06%, a reprezentat recordul absolut de la acea vreme al indicelui de la lansare; însă începând cu 1 ianuarie 2023 acesta a urcat la 5,71%, practic peste nivelul actual, care va fi depășit însă la data de 1 octombrie.

