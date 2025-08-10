Salarii românești, prețuri la locuințe și chirii mai mari ca în Occident. Bucureștiul și Clujul devin la fel de scumpe precum capitalele din Vest

Deşi statistic România pare „ieftină” (locul 3 în UE ca preț al imobilelor noi), realitatea pieței locale este îngrijorătoare. Marile oraşe româneşti au ajuns să aibă „prețuri de Vest”.

În ciuda unui nivel de trai semnificativ mai scăzut, preţurile locuinţelor din Bucureşti şi Cluj-Napoca au explodat în ultimii ani, ajungând la valori comparabile cu cele din marile metropole occidentale, arată o analiza complexă realizată de o platformă imobiliară.

În ultimii doi ani, oferta redusă şi cererea ridicată (îndeosebi în centre universitare și IT) au propulsat preţurile româneşti peste multe pieţe occidentale în termeni reali, ținând cont și de costul traiului din ţara noastră. Rezultatul: românii sunt siliţi să aloce un procent disproporţionat din venituri pe locuinţe, de departe mai mult decât cetăţenii ţărilor cu nivel de trai ridicat.

Bucureştiul cere acum în medie ~2.064 €/m² pentru apartamente (iunie 2025), iar Clujul a devenit în 2025 primul oraş românesc cu preţ mediu de tranzacţie peste 3.000 €/m². De exemplu, un apartament modest de 50 m² în Cluj valorează în jur de 153.000 € la preţ mediu, în timp ce în Barcelona un apartament similar ar costa ~246.000 € (4.920 €/m²).

Chiar dacă statistic România rămâne teoretic printre ţările cu locuinţe accesibile (∼1.420 €/m² media naţională a locuinţelor noi în 2023), Bucureștiul şi Clujul raportează creșteri galopante. Capitala a depășit pragul de 2.000 €/m² pe mărimea apartamentelor vechi la finele lui 2024, iar în Cluj avem tranzacții rare de 4.500 €/m² în zone centrale, potrivit datelor Eximo.

În plus, cartiere precum Dorobanţi sau Aviatorilor au ajuns la 2.700–3.000 €/m², nivel comparabil cu zone bune din Berlin sau München.

Dar dacă luăm în calcul și puterea de cumpărare, ajungem la costuri similare cu cele din Madrid, Berlin sau Amsterdam.

Chiriile în raport cu veniturile locale

Situația devine dramatică la capitolul chirii. În martie 2025 o garsonieră în București costa în medie 385 €/lună, iar un apartament cu 2 camere ajungea la 601 €/lună. La Cluj-Napoca, nivelul chiriilor este similar: circa 390 €/lună pentru garsoniere și 590 € pentru două camere.

Prețurile sunt uriaşe în raport cu salariile locale. De exemplu, la sfârșitul lui 2024 salariul mediu net în București era de 6.573 lei (∼1.330 €). Astfel, un bucureștean plăteşte aproape jumătate din salariul net doar pe chiria unui apartament de două camere (601 € ≈ 2.950 lei, adică ~45% din 6.573 lei). La Cluj, unde salariul mediu net (august 2024) era ~6.084 lei, o chirie de două camere de 590 € (~2.800 lei) reprezintă ~46% din venituri. Datele despre venituri provin din statistici ale Institutului Național de Statistică.

În plus, analize Eurostat arată că în București chiria pentru o garsonieră poate consuma până la 60% din salariul mediu net, iar cea pentru un apartament de două camere aproape 90% din venit. Chiar dacă aceste cifre au fost recalibrate odată cu creșterea salarială, ele subliniază cât de „măcinați” sunt românii de cheltuielile cu locuința.

