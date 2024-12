Imobiliarele, în impas. Efectele nocive asupra economiei și a prețurilor: „Politicienii continuă să ne mintă”

După câțiva ani în care piața imobiliară a funcționat fără probleme, iar prețurile s-au apreciat considerabil, antreprenorii din domeniu au ajuns, în cele din urmă, să consemneze mari provocări. Productivitatea în sectorul imobiliar a scăzut considerabil, potrivit celor mai recente date oficiale, fenomen explicat de profesorul de economie Radu Nechita și de către analistul economic Adrian Negrescu.

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, în primele zece luni ale anului curent, faţă de perioada similară din 2023, ca serie brută, cu 4,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 3,3%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

În ultimul an, se vorbește din ce în ce mai des despre scenariul în care România va trebui să confirme oficial, intrarea în recesiune. Germania a făcut-o deja. Astfel, cele mai pesimiste scenarii indică apariția unei crize economice globale, care ar putea lovi mult mai puternic țara noastră, decât state cu o economie mai solidă, precum cele din vest.

Radu Nechita, economist: „În ceea ce privește domeniul imobiliar, vorbim despre un semnal negativ, este reflectarea unor îngrijorări, a unor creșteri de costuri”

Pe fondul acestor amenințări, plus al incertitudinii politice, în urma deciziei controversate a CCR de anulare a alegerilor prezidențiale, s-a ajuns într-un moment în care atât dezvoltatorii, cât și potențialii investitori stau în așteptare. Profesorul Radu Nechita a explicat pe larg acest fenomen.

„Această scădere se produce în principal din cauza unei incertitudini cu privire la ceea ce se va petrece în viitor, la impozitări, există zvonuri cu privire la recesiune, încetinirea activității economice, încetinirea inerentă a activității antreprenoriale. Aceste aspecte sunt amplificate de politicieni care, inițial, au poziții explicite, apoi fac aluzii, apoi vedem retractări cu privire la scenariul ieșirii din Uniunea Europeană.

Se vine în spațiul public cu tot felul de propuneri, de naționalizări, de măsuri discriminatorii între capitalul național și cel străin. Oamenii trebuie să știe că astfel de măsuri sunt interzise în mod explicit de legislația Uniunii Europene, deci sunt incompatibile cu Uniunea Europeană. Este o declarație de ieșire, cumva, implicită, în cazul celor care vor să vină cu legislație, cu fiscalități diferite pentru firme, din diverse state. Deci, este un fault grav și ar fi bine ca acești politicieni, dacă se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană, să spună acest lucru în mod explicit, dar să nu păcălească oamenii, spunând că vor veni cu anumite măsuri, dar că totuși, vom rămâne în Uniunea Europeană”, a precizat Nechita.

Neîncrederea în guvernanți, dar și politicile nocive din perioada COVID își varsă efectele acum, în economie, susține cadrul universitar.

„Se spun multe lucruri care se bat cap în cap, în rândul partidelor, inclusiv a celor care au fost și sunt la putere. Astfel, investitorii încep să-și amâne deciziile, pentru a vedea ce măsuri vor fi puse în practică și care vor fi abandonate, ulterior. Deci oamenii mână, se răzgândesc, nu sunt siguri dacă-și vor păstra locurile de muncă și așa mai departe. Asta explică parțial de ce există mai puține locuințe rezidențiale în construcție.

Un alt motiv este reprezentat de costurile unor politici nu foarte inspirate de luptă împotriva pandemiei. Aceste costuri uriașe au fost parțial ascunse în inflație. Și alte țări s-au confruntat cu probleme. Și alte țări au făcut trăsnăi, mai mari sau mai mici decât noi. Însă, după ce s-a terminat povestea cu pandemia, toate țările au redus deficitele, au readus cheltuielile publice sub control. România nu a făcut acest lucru, ci are în continuare un nivel al cheltuielilor publice mult mai ridicat decât ni-l permitem și decât vrem să finanțăm prin impozite și taxe. Oamenii vor lucruri gratis, dar nu vor să plătească taxe și impozite. Și atunci, politicienii vor să ne păcălească, ne promit și lucruri gratis, își angajează și activul de partid, tot felul de sinecuri și că nu vor crește impozitele, ba chiar le vor scădea”, a mai punctat Nechita.

Din partea investitorilor există îngrijorări cu privire la politicile fiscale ce ar urma să fie implementate din 2025. Deși PSD+PNL au promis că nu vor introduce, respectiv majora taxe și impozite, angajamentul va fi încălcat, cel mai probabil, din moment ce „sinecurile” de partid nu vor fi scoase din sistem.

„Oamenii conștienți de ceea ce se întâmplă, știu că aceste lucruri nu se vor întâmpla, menținerea la același nivel sau scăderea taxelor, respectiv a impozitelor. Din păcate, în România, cheltuielile publice promise se cam fac, angajările, sinecurile și sporurile care mai de care mai fanteziste se plătesc. Oameni care nu fac mai nimic și le-ar fi greu să-și justifice existența jobului sau mărimea salariului, sunt în continuare pe post. Atât Guvernul Ciucă, Guvernul Ciolacu și ceilalți care au fost înainte la butoane tot măresc numărul de angajați de la stat. România are prea mulți oameni plătiți de la bugetul stat”, a avertizat Nechita.

Profesorul de economie atrage atenția și asupra problemelor din curtea lui Mugur Isărescu, de la BNR.

„Deja banca centrală nu mai poate continua cu această politică foarte relaxată, pentru că ne trezim cu o inflație care începe să enerveze lumea, inflație cu două cifre în ultima vreme, de 10-15%. Astfel, banca centrală a trebuit să schimbe politica monetară, aspect ce a însemnat o creștere a dobânzilor, pentru a restrânge masa monetară disponibilă în economie și pentru a motiva oamenii să economisească. Nu poți convinge oamenii să economisească dacă nu ai niște dobânzi mai mari măcar decât rata inflației. Schimbările din politica monetară s-au tradus prin dobânzi mai mari, pentru că noi plătim factura umflată”, a comentat Nechita.

Potrivit analistului, „avem toate motivele să fim îngrijorați”. Deci, 2025 se anunță un an greu pentru români.

„Astfel, în ceea ce privește domeniul imobiliar, vorbim despre un semnal negativ, este reflectarea unor îngrijorări, a unor creșteri de costuri. Este un barometru a sentimentelor pe care le au oamenii cu privire la viitor. Nu vreau să amplific panica, dar eu cred că avem toate motivele să fim îngrijorați, pentru că nu am făcut ceea ce trebuia, atunci când trebuia. Noi am tot amânat, precum omul bolnav ce refuză să-și ia medicamentele. Astfel, prin amânarea administrării medicamentelor, boala s-a agravat.

Am ajuns în situația de a lua niște măsuri deosebit de dure, dar duritatea lor nu înseamnă și eficiența. Ne vom trezi ca în vremea Guvernului Boc, în scenariul în care va trebui să tăiem 25% din veniturile bugetarilor. Dar în loc să tăiem din angajații de partid, sinecurile aduse în sistem, în loc să se desființeze agenții și institute inutile, create pentru membrii de partid, ne vom trezi că se va lua câte puțin de la fiecare cetățean, pentru a nu se supăra nimeni prea tare. Această măsură va fi la fel de dezastruoasă precum cea din urmă cu mai bine de un deceniu, pentru că nu s-au luat măsurile necesare la timp, s-au luat măsuri sub constrângere și când iei măsuri sub constrângerea timpului, a faptului că nu ai încotro, nu mai ai timp să iei măsurile eficiente, raționale și tai în carne vie, nu îndepărtezi doar partea afectată de boală”, a mai comentat Nechita.

Până când România se va lovi în plin de „zid”, politicienii vor continua să mintă populația, este convins Nechita. Politicienii care au fost la putere în ultimii patru ani au gestionat bugetul țării într-un mod total iresponsabil, concluzionează profesorul de economie.

„Aici este cea mai îngrijorătoare veste care există la noi, că ne apropiem de zid, iar politicienii mint în continuare, atât cei de la putere, cât și cei din opoziție, atât cei din vechiul parlament, cât și cei din noul parlament. Populației i se spune că nu e grav, că se poate continua la fel.

Alții vin cu propuneri care agravează și mai mult situația noastră. Noi, fără aportul net al Uniunii Europene în economia noastră, am fi fost în recesiune de câțiva ani. Noi suntem un asistat social al UE, suntem sub perfuzii și unii vor să o facă pe deștepții, pentru a smulge perfuzia. Alții, în loc să folosească înțelept această perioadă în care suntem sub perfuzie, să ne întărim organismul, ei se apucă să mai tragă un fum sau o dușcă de alcool, atunci când nu se uită doctorul. Iresponsabilitatea politicienilor este absolut înspăimântătoare (...)”, a concluzionat Radu Nechita, pentru Ziare.com.

Adrian Negrescu, analist economic: „Atenție, acest sector, al imobiliarelor, nu este un domeniu în care doar dezvoltatorul are de câștigat!”

Analistul economic Adrian Negrescu admite faptul că atât dezvoltatorii, cât și potențialii investitori, respectiv persoane fizice care aveau în plan să-și achiziționeze o locuință, sunt nevoiți să stea în așteptare, din multiple motive.

„Am estimat această situație de mai bine de doi ani de zile. Într-un studiu Frames, spuneam că peste 60% dintre dezvoltatorii imobiliari din România se află în risc financiar, deci captivi încasărilor zilnice, ale avansurilor de la clienți și reușesc cu greu să facă față creșterilor de prețuri la materialele de construcții și cu salariile angajaților.

Din păcate, piața imobiliară a înghețat în momentul de față, pe fondul creșterilor costurilor de producție pe metrul pătrat și pe fondul scăderii apetitului românilor pentru achiziția de locuințe, pe fondul provocărilor de natură financiară. Este aproape imposibil în momentul de față să reușești să-ți iei un credit de la bancă. Pentru achiziționarea unui apartament de două-trei camere, ai nevoie de un venit net de 8.000 - 9.000 de lei net pe lună, asta fără să ai alte credite, pentru a reuși să te încadrezi la un credit ipotecar. În condițiile în care, din păcate, numărul de proiecte este în scădere, multe proiecte deja au lacătul pe ușă, asta dincolo de bețele în roate puse de autorități, mai ales de primării, în multe dintre orașe, în zona autorizaților de construcție, a modului în care se tratează practic investitorii, în acest sector”, a comentat Negrescu.

Slăbirea pieței imobiliare va produce consecințe nefaste, în lanț, avertizează analistul.

„Atenție, acest sector, al imobiliarelor, nu este un domeniu în care doar dezvoltatorul are de câștigat! Atrage zeci sau sute de afaceri pe orizontală: de la sectorul de mobilă, electrocasnice, la servicii, foarte multe industrii conexate, care țin de creșterea economică, de modul în care evoluează economia, în momentul de față. Când industria imobiliară într-o țară dă semne de criză, înseamnă că acea țară riscă să intre în recesiune”, a declarat Negrescu.

Potrivit consultantului, din ce în ce mai multe proiecte ajung să fie predate cu întârziere, pe fondul provocărilor noilor realități economice.

„Sentimentul de incertitudine e din ce în ce mai acut în piața imobiliară, mai ales în contextul în care unii dezvoltatori și-au respectat sau nu angajamentele legate de construcția imobilelor, față clienți. Se întâmplă, din păcate, ca șantierele să se prelungească, în condițiile în care nu mai găsești forță de muncă, materialele se scumpesc, nu mai primești avansuri de la clienți, ca altădată, iar creditarea bancară este aproape înghețată. Așa că, atunci când vreți să vă cumpărați o casă, nu vă mai gândiți la promisiunile dezvoltatorilor, cum că în 2 ani va fi gata apartamentul respectiv. Luați-vă măcar un an de zile drept ‘marjă de eroare’, până când acel apartament va fi gata”, a precizat analistul economic.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, Adrian Negrescu nu se așteaptă la o contracție, în marile orașe ale țării, unde cererea continuă să fie foarte ridicată.

„Piața imobiliară funcționează cu două viteze, în România. Pe de o parte, avem zona marilor centre urbane, orașele foarte aglomerate, unde prețurile vor tot crește, pe fondul enclavizării economiei. Avem din ce în ce mai mulți oameni care pleacă din mediul rural, în marile orașe, unde creează presiune pe prețuri, pe achiziția de imobile. Cererea depășește mult oferta de spații locative. Pe de altă parte, avem construcțiile din zonele rurale și din orașele mici, acolo unde mă aștept chiar la ieftiniri, în următorii doi ani, pe fondul cererii din ce în ce mai mici. Oamenii migrează din ce în ce mai mult către orașele mari, din localitățile mici”, a mai punctat analistul economic, pentru Ziare.com.

