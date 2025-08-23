Studenții și goana după cea mai convenabilă chirie: Apropierea anului universitar pune presiune pe piața imobiliară

Odată cu apropierea noului an universitar, piața chiriilor din marile centre universitare intră în cea mai aglomerată perioadă a anului. Astfel, odată cu miile de studenți care se pregătesc să înceapă cursurile de la 1 octombrie, reîncepe, practic, goana acestora după proprietăți care să corespundă unor coordonate financiare și de spațiu convenabile.

Cererea pentru chirii, mai ”intensă” decât în anii trecuți

Astfel, după cum au arătat cei de la PYF Real Estate pentru Ziare.com, în 2025, dinamica este mai ”intensă” decât în anii trecuți: în București, o garsonieră se închiriază în medie cu peste 380 de euro, un apartament cu două camere ajunge la aproximativ 590 de euro, iar cele cu trei camere depășesc 850 de euro.

Acest lucru este confirmat și de analistul imobiliar Liviu Ureche, care a explicat pentru Ziare.com faptul că, într-adevăr, această perioadă din an cunoaște o creștere considerabilă a cererii privitoare la închirieri, iar față de alți ani studenții se confruntă cu prețuri mai mari.

„Posibilitățile acestora sunt totuși limitate. Părinții studenților se gândesc și la achiziția unei garsoniere sau a unui apartament, urmând ca o chirie pe perioada studiilor să constituie o rată la un credit. Dacă studentul rămâne în București, acesta va continua să plătească ratele. Dacă nu, investiția imobiliară conferă și o creștere pe perioada studiilor și o vânzare ulterioară cu un profit”, mai remarcă, de asemenea, Liviu Ureche.

Bugetele studenților, puse la încercare

Pe de altă parte, chiar dacă veniturile și sprijinul financiar din partea familiilor au crescut ușor, bugetele studenților rămân sub presiune.

Astfel, spune George Dimitriu, Sales Manager la PYF Real Estate, majoritatea își permit chirii între 300 și 450 de euro pe lună, în timp ce nivelul pieței a depășit deja acest prag în multe zone centrale sau apropiate de campusuri.

„Creșterea TVA-ului pentru locuințele noi de la 9% la 21% nu se aplică direct chiriilor, dar efectul este vizibil: mulți potențiali cumpărători au amânat achizițiile și s-au orientat spre închiriere, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe ofertă”, mai spune acesta.

Pe de altă parte, Liviu Ureche arată și faptul că a existat o creștere a volumului de tranzacții datorită creșterii TVA și acest lucru afectează în mod direct și cererea venită din partea studenților.

Ce tip de locuințe caută studenții?

Cât despre tipul de locuințe pe care îl caută studenții, George Dimitriu spune că garsonierele rămân opțiunea preferată, fiind alese de peste jumătate dintre studenți.

De asemenea, adaugă acesta, apartamentele cu două camere sunt la mare căutare, mai ales de către colegi care decid să împartă costurile. Astfel, tot mai mulți tineri acceptă să locuiască în apartamente de tip “shared”, o soluție practică pentru a face față prețurilor ridicate.

Iar în ceea ce privește preferințele, mai spune specialistul, proximitatea față de universitate și accesul rapid la mijloacele de transport sunt criterii mai importante decât finisajele de lux sau anul construcției, aspect pe care îl cunosc și proprietarii și de aceea, în aceste zone, chiriile sunt cu 10-15% mai mari decât în alte zone pentru același tip de ofertă.

„Garsonierele și apartamentele de două camere sunt cele mai solicitate de către acest segment de clienți. Cererea este atât pentru apartamente noi, dar și pentru cele vechi. Da, există în continuare curentul shared location, pentru diminuarea costurilor”, confirmă și analistul imobiliar Liviu Ureche.

Piața vânzărilor și impactul asupra chiriilor

Totodată, George Dimitriu mai arată faptul că în iulie 2025 s-a înregistrat un număr record de tranzacții imobiliare, cumpărătorii grăbindu-se să beneficieze de cota redusă de TVA înainte de majorare.

Pe de altă parte, specialistul spune că această efervescență nu a redus însă oferta de închirieri, dar a creat o cerere suplimentară pe termen scurt: proprietarii care ar fi dorit să vândă și-au regândit strategiile, preferând să își păstreze locuințele pentru a le oferi la închiriere.

„Cu toate acestea, dacă ne raportăm la întregul București, cererea nu a depășit oferta. Într-adevăr, în zonele cele mai căutate (Grozăvești, Militari, Titan, Timpuri Noi etc., zone care se află în apropierea centrelor universitare) încă mai există cerere, mai există și oferte, dar este o foarte mare discrepanță din punct de vedere al așteptărilor proprietarilor în ce privește valoarea chiriei și bugetul celor care doresc să închirieze în aceste zone”, explică George Dimitriu.

Nu în ultimul rând, acesta face și câteva recomandări pentru studenții care își caută locuințe în această perioadă:

- Începeți căutările din timp – cele mai bune oferte dispar rapid în august-septembrie.

- Stabiliți un buget realist – luați în calcul nu doar chiria, ci și utilitățile și cheltuielile comune.

- Fiți flexibili – împărțirea unei locuințe cu un coleg sau alegerea unei zone puțin mai îndepărtate de centru poate aduce economii semnificative.

- Verificați serios contractul – pentru a evita surprize neplăcute, apelați la un intermediar profesionist sau cereți un contract înregistrat oficial.

- Prioritizați accesul – timpul economisit cu transportul poate conta mai mult decât câteva zeci de euro în plus la chirie.

În concluzie, spune George Dimitriu, vedem o piață a chiriilor mai competitivă decât în anii anteriori, în special în marile orașe universitare, dar prin planificare și alegeri inteligente, fiecare student își poate găsi locuința potrivită la început de drum universitar.

