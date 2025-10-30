Topul creditelor ipotecare cu cele mai mici dobânzi. Care sunt ofertele pe care le au la dispoziție clienții în această perioadă și la ce trebuie să fie atenți

Topul creditelor ipotecare cu cele mai mici dobânzi. Care sunt ofertele pe care le au la dispoziție clienții în această perioadă. FOTO Colaj Canva Pro/Ziare.com

Aproximativ 50.000 de credite ipotecare noi au fost acordate la nivel național în primele șase luni din 2025, acesta fiind cel mai ridicat volum înregistrat în primul semestru din ultimii cinci ani, potrivit unei analize realizate în luna august de brokerul online Ipotecare.ro și compania de consultanță financiară și creditare ipotecară SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Valoarea totală a creditelor ipotecare noi acordate în prima jumătate a acestui an a fost, prin urmare, de aproximativ 3,2 miliarde de euro, potrivit calculelor SVN Credit pe baza datelor din piața bancară, în creștere cu aproximativ 60% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Incluzând și toate formele de refinanțări, prin urmare, în primele șase luni din acest an au fost acordate credite ipotecare în valoare de aproximativ 5,56 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naționale, în creștere cu circa 26% comparativ cu primul semestru din 2024.

În acest context, Ziare.com a stat de vorbă cu brokerul de credite ipotecare Dragoș Popescu, director Super Credite, pentru a afla care sunt cele mai bune credite pe care le pot accesa românii în această perioadă, cu atât mai mult cu cât, așa cum arată analiza SVN, cererea este în creștere puternică față de anul trecut.

Prin urmare, arată acesta, dacă analizăm strict dobânzile, topul este clasificat exclusiv în funcție de rata fixă, iar perioada avută în vedere este dobânda fixă din primii 3 ani, cel mai popular mod de accesare a creditului ipotecar în prezent.

Totodată, brokerul spune că produsele diferă și în funcție de clasa energetică a imobilului: locuințele cu Clasa A energetică beneficiază, de regulă, de condiții mai avantajoase.

În plus, un alt criteriu relevant este virarea venitului la banca finanțatoare, opțiune care poate aduce reduceri semnificative ale dobânzii.

Astfel, conform lui Dragoș Popescu, topul 5 al dobânzilor fixe pe 3 ani (Clasa A / produse verzi) arată în felul următor:

- Raiffeisen Bank – de la 4,70% (produsul Casa Ta Verde; ulterior variabila IRCC + marja 2%)

- BCR – de la 4,79% (produsul Casa Mea Natura; nivel care poate fi obținut cu statut Max/Max Invest)

- Intesa Sanpaolo Bank – de la 4,89% (ofertă promo la credit ipotecar, fix 3 ani)

- Exim Banca Românească – 4,99% (campania Casa A+, pentru locuințe eficiente energetic; ofertă valabilă pentru cereri înregistrate până la 31.12.2025)

- UniCredit Bank – 4,99% (credit ipotecar Verde/imobiliar, rată anuală a dobânzii reduse pe 3 ani, în condiții de pachet/virare; confirmat și în lista de comisioane și dobânzi actualizată).

Specialistul atrage atenția însă că deși toate aceste bănci oferă dobânzi sub 5%, acest lucru nu înseamnă că rata lunară finală va fi reprezentată de acest top, deoarece unele bănci mai au costuri lunare cu asigurarea de viață sau cu vreun comision de administrare lunar.

„Mai trebuie menționat faptul că după cei 3 ani de dobândă fixă se va trece pe dobânda variabilă și pentru alegerea unui produs cât mai corect și avantajos trebuie să știm care va fi marja fixă aferentă dobânzii variabile, pentru că dobânda variabilă este formată din IRCC și marjă fixate pe care fiecare bancă o aplică conform produsului de creditare de la acel moment”, spune brokerul de credite.

Cât privește indicele IRCC, Dragoș Popescu arată faptul că deși acesta s-a majorat la 6.06% pentru acest trimestru, din ianuarie 2026 va scădea la 5,68%, o scădere care ne confirmă că anul 2025 se încheie cu un IRCC relativ constant, tulburat doar de contextul politic.

Nu în ultimul rând, brokerul de credite imobiliare a oferit și câteva sfaturi pentru ca cei interesați de un credit ipotecar să aleagă banca potrivită.

1. Cere costul total lunar care include comisioane, taxe, asigurări de viață și de imobil

2. Simulează după dobânda fixă de 3 ani și dobânda variabilă și anume cu IRCC 5,68% din 01.01.2026 și marja fiecărei bănci

3. Compară flexibilitatea (rambursare anticipată, costuri de administrare, posibilitatea de renegociere)

4. Analizează flexibilitatea: rambursare anticipată, renegociere, costuri recurente (administrare, cont, card)

5. Ia în calcul taxele notariale, acestea fiind costuri deloc de neglijat.

