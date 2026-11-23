Ai găsit apartamentul care îți place în Brașov. Are compartimentarea potrivită, o zonă atractivă și suficient spațiu pentru planurile tale. Următoarea întrebare este una foarte practică: cât te costă, în realitate, să devii proprietar? În toamna lui 2026, răspunsul începe cu TVA de 21% și continuă cu un calcul atent al avansului, creditului ipotecar și ratei lunare.

Noua fiscalitate aduce o perspectivă diferită asupra bugetului pentru locuință. Un apartament de 189.900 de euro, de exemplu, ajunge la 229.779 de euro cu TVA inclus. La un avans de 45%, contribuția proprie reprezintă 103.400,55 euro, iar suma rămasă pentru finanțare este de 126.378,45 euro. Cu informațiile potrivite, fiecare cumpărător își poate construi un scenariu financiar realist, care să-i ofere încredere și libertate de alegere.

TVA de 21% în 2026: ce trebuie să știe cumpărătorii de apartamente noi

Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA pentru locuințele noi a crescut la 21%. Regimul tranzitoriu care permitea aplicarea cotei de 9% pentru anumite achiziții contractate anterior a fost prelungit până la 30 septembrie 2026, prin Legea nr. 161/2026. Astfel, în noiembrie 2026, cumpărătorii care prospectează piața rezidențială își calculează bugetul pentru achizițiile noi folosind, în mod obișnuit, TVA de 21%.

Schimbarea este relevantă mai ales pentru cei interesați de apartamente noi cu 3 camere, unde valoarea proprietății și spațiul suplimentar presupun o investiție mai mare. Pentru o familie tânără, un cuplu care lucrează de acasă sau un cumpărător care își planifică următorii zece ani, alegerea pornește de la trei indicatori: prețul final cu TVA, contribuția proprie și rata lunară estimată. Aceste cifre oferă imaginea completă a efortului financiar.

Ads

Cât schimbă TVA prețul final al unui apartament?

Să luăm un apartament cu un preț de 100.000 de euro, exclusiv TVA. La cota de 9%, valoarea finală ar fi fost de 109.000 de euro, în condițiile aplicării legale a facilității. La TVA de 21%, prețul ajunge la 121.000 de euro. Diferența este de 12.000 de euro, adică 12% din prețul de bază. Această comparație arată matematic efectul modificării cotei fiscale asupra aceleiași valori de vânzare.

Impactul continuă în calculul creditului. Pentru un avans de 45%, contribuția proprie crește de la 49.050 la 54.450 de euro, iar suma finanțată de bancă, de la 59.950 la 66.550 de euro. La o dobândă anuală constantă de 6,5%, pe 30 de ani, rata lunară echivalentă crește de la aproximativ 379 la 421 de euro. Diferența de circa 42 de euro lunar arată de ce merită să analizezi împreună fiscalitatea și finanțarea, încă din etapa de prospectare.

Cum îți calculezi bugetul pentru un apartament nou în Brașov

Un avans de 45% reprezintă o variantă de finanțare pentru cumpărătorii care dispun de economii consistente și preferă un credit mai mic. În acest scenariu, banca finanțează restul de 55% din prețul final. Avantajul este vizibil: o sumă împrumutată mai redusă înseamnă rate lunare mai accesibile, dobândă totală mai mică și o libertate financiară mai mare pe parcursul anilor de rambursare.

Ads

Alegerea unui dezvoltator imobiliar Brașov cu experiență este la fel de importantă în această ecuație. ROKMAN Evolution Development a finalizat trei proiecte rezidențiale în oraș, pe străzile Nicolae Labiș, Tiberiu Eremia și Liviu Rebreanu. Acest istoric oferă cumpărătorilor repere concrete despre capacitatea companiei de a duce proiectele la capăt, cu consecvență și rigoare.

Exemplu concret: apartament cu 3 camere Open Space în WELMONT 1, la 189.900 € + TVA

Să analizăm o locuință din proiectul WELMONT Park Residences, dezvoltat de ROKMAN în zona Bartolomeu – Șoseaua Cristianului: WELMONT 1 – Apartament cu 3 camere Open Space, cu prețul de 189.900 de euro + TVA. Compartimentarea este potrivită pentru un cuplu care își dorește mai mult spațiu, o familie cu un copil sau profesioniști care au nevoie de un birou acasă. Pentru această valoare de achiziție, TVA de 21% reprezintă 39.879 de euro, iar prețul final ajunge la 229.779 de euro.

Ads

Ce înseamnă această sumă pentru un cumpărător care trebuie să dea un avans de 45% și finanțarea bancară pentru diferență? Contribuția proprie este de 103.400,55 euro, iar creditul necesar ajunge la 126.378,45 euro. Presupunând o dobândă anuală constantă de 6,5% și rambursarea în 30 de ani, rata lunară estimată este de aproximativ 799 de euro, echivalent. Este o simulare utilă pentru planificarea bugetului, urmând ca oferta bancară să stabilească valoarea efectivă a ratei.

Pentru această locuință, comparația cu vechea cotă de 9% are exclusiv relevanță matematică. Facilitatea fiscală tranzitorie avea și un plafon de preț de 600.000 de lei, exclusiv TVA, astfel încât apartamentul analizat, la 189.900 de euro, depășește pragul respectiv. Prin urmare, scenariul financiar relevant pentru achiziția din noiembrie 2026 este cel calculat cu TVA de 21%.

Trei scenarii concrete de achiziție în proiectele WELMONT

Pentru o perspectivă mai amplă, putem compara trei configurații de apartamente din proiectele WELMONT, folosind aceleași condiții de finanțare: TVA de 21%, avans de 45%, dobândă anuală constantă de 6,5% și rambursare în 30 de ani.

Ads

Tipul apartamentului Preț fără TVA Preț cu TVA 21% Avans 45% Credit necesar Rată lunară estimată WELMONT 1 – 2 camere Standard 127.000 € 153.670 € 69.152 € 84.519 € 534 € WELMONT 1 – 3 camere Open Space 189.900 € 229.779 € 103.401 € 126.378 € 799 €

Simulările presupun TVA de 21%, avans de 45% din prețul final, dobândă anuală constantă de 6,5% și credit pe 30 de ani, cu rate egale. Valorile sunt rotunjite, iar ratele reprezintă echivalente în euro. Ofertele bancare reale pot utiliza finanțare în lei și dobânzi variabile sau fixe pe perioade limitate. Costurile notariale, comisioanele și asigurările sunt calculate separat.

Cifrele evidențiază avantajul unei contribuții proprii mai mari. De exemplu, trecerea de la apartamentul cu două camere de 127.000 de euro la cel cu trei camere de 164.400 de euro presupune aproximativ 20.364 de euro suplimentari la avans și 157 de euro la rata lunară. În schimb, câștigi flexibilitatea unei camere suplimentare, cu posibilitatea de a o amenaja pentru copil, birou sau oaspeți.

Ads

Ce înseamnă un avans de 45% pentru costul total al creditului?

O contribuție proprie de 45% reduce semnificativ suma împrumutată și, implicit, dobânda totală achitată băncii. Pentru apartamentul WELMONT 1 cu 3 camere Open Space, creditul de 126.378 de euro generează, în scenariul unei dobânzi constante de 6,5%, aproximativ 287.568 de euro în plăți totale pe parcursul celor 30 de ani. Din această sumă, aproximativ 161.189 de euro reprezintă dobânda cumulată. Sunt valori orientative, care arată efectul costului finanțării pe termen lung.

Dobânda influențează direct rata lunară. Pentru același credit și aceeași perioadă de rambursare, rezultatele se modifică astfel:

Dobândă anuală constantă Rată lunară estimată 5,5% 718 € 6,5% 799 € 7,5% 884 €

Diferența dintre primul și ultimul scenariu este de aproximativ 166 de euro lunar. O simulare la mai multe niveluri ale dobânzii aduce un plus de claritate și te ajută să alegi un buget compatibil cu planurile tale pe termen lung. Poți analiza inclusiv variante cu o perioadă de rambursare mai scurtă, în funcție de veniturile disponibile și de condițiile băncii.

Ads

Cinci calcule care te ajută să alegi inteligent

O achiziție bine planificată înseamnă mai mult decât stabilirea ratei lunare. Este util să privești locuința ca pe un angajament financiar pe termen lung și să construiești o imagine completă asupra cheltuielilor.

Prețul final cu TVA inclus: solicită valoarea completă a apartamentului și precizarea elementelor incluse în ofertă.

solicită valoarea completă a apartamentului și precizarea elementelor incluse în ofertă. Avansul de 45%: verifică suma exactă, calendarul plăților și condițiile prevăzute în antecontract.

verifică suma exactă, calendarul plăților și condițiile prevăzute în antecontract. Creditul și dobânda: compară suma finanțată, dobânda anuală efectivă (DAE), perioada de rambursare și costul total.

compară suma finanțată, dobânda anuală efectivă (DAE), perioada de rambursare și costul total. Cheltuielile de achiziție: rezervă separat buget pentru notar, intabulare, evaluare și asigurări.

rezervă separat buget pentru notar, intabulare, evaluare și asigurări. Costurile după mutare: estimează întreținerea, energia, mobilarea și cheltuielile periodice ale locuinței.

În cazul unui apartament aflat în construcție, calendarul plăților către dezvoltator și momentul accesării efective a creditului sunt aspecte importante. La ROKMAN, condițiile de plată se stabilesc în funcție de stadiul proiectului, de modalitatea de finanțare și de prevederile contractuale aplicabile. O discuție cu echipa de vânzări și o preaprobare bancară oferă o imagine mai clară asupra pașilor până la semnarea contractului final.

Ads

De la prețul de achiziție la valoarea locuinței pe termen lung

O locuință reprezintă și o investiție în confortul anilor următori. Performanța energetică, compartimentarea, calitatea materialelor și poziționarea în oraș contribuie la valoarea utilizării sale zilnice. În proiectele WELMONT, ROKMAN pune accent pe construcții conform standardului nZEB, încălzire în pardoseală, soluții energetice eficiente și tehnologii smart home. Aceste caracteristici pot susține un consum optimizat și un nivel superior de confort.

La fel de importantă este evoluția zonei. WELMONT Park Residences este amplasat pe Șoseaua Cristianului, în apropierea viitoarei Săli Polivalente din Brașov, într-un areal care concentrează investiții în infrastructură și mobilitate. Proiectul cuprinde trei corpuri de clădire, 247 de apartamente, 264 de locuri de parcare și 14 spații comerciale. Pentru cumpărător, aceste repere oferă contextul necesar evaluării locuinței din perspectiva conectivității, a facilităților și a dezvoltării viitoarei comunități.

ROKMAN construiește cu viziune, pentru libertatea de a trăi în ritmul tău

ROKMAN privește dezvoltarea rezidențială prin perspectiva viitorului: identifică direcțiile de creștere ale Brașovului, anticipează nevoile locuitorilor și transformă această viziune în proiecte concrete. Experiența proiectelor deja finalizate susține o abordare bazată pe reziliență, consecvență și încredere. WELMONT continuă această direcție, prin locuințe moderne adaptate modului în care oamenii lucrează, se relaxează și își construiesc viața.

Pentru cumpărătorii din Brașov, toamna lui 2026 este un moment potrivit pentru calcule clare și alegeri informate. TVA de 21% intră în ecuația financiară, alături de avans, credit, rată și costurile de exploatare. Un avans de 45% poate reprezenta o strategie avantajoasă pentru cei care doresc să folosească economiile acumulate pentru reducerea finanțării bancare și pentru un buget lunar mai flexibil.

Ads