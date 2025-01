Orașul în care piața imobiliară a explodat în 2024. Vânzările de locuințe cresc în România, dar peisajul este sumbru pentru construcțiile noi

Iași a luat fața celorlalte mari orașe în ceea ce privește creșterea vânzării de locuințe pe anul 2024, cu un avans de 38%. La nivel național, numărul apartamentelor și caselor vândute anul trecut a crescut cu 6,6%.

În regiunea București-Ilfov, numărul locuințelor vândute a crescut cu 7,6% față de cifrele din 2023, se arată într-un comunicat al firmei de consultanță SVN România, remis Ziare.com. Datele arată că în cea mai căutată regiune a țării numărul locuințelor vândute a depășit 60.000 de unități, dintr-un total de 169.000 la nivelul țării, arată analiza firmei.

Timișoara a redevenit în 2024 cea mai importantă piață rezidențială regională din România după regiunea București–Ilfov, ținând cont de numărul de locuințe tranzacționate, devansând Iași, Cluj–Napoca, Constanța și Brașov. Cea mai pronunțată creștere se înregistrează în Iași, cu o creștere de 38,1%, în timp ce avansul cel mai slab este în Brașov, unde numărul vânzărilor a crescut cu 11% față de 2023.

„2024 a fost un an bun pentru piața rezidențială locală, cu un vânzări în creștere, în ciuda unor estimări negative. Principalii factori care au dus la înregistrarea acestui rezultat au fost majorările de salarii, îmbunătățirea accesibilității generale a cumpărării unei locuințe și scăderea dobânzilor pe segmentul fix. Pe de altă parte, livrările de locuințe noi au scăzut în mai multe centre regionale din țară, inclusiv în București și împrejurimi, fapt care se va perpetua, din păcate, și în acest an. Cu vânzări în creștere și livrări în scădere, presiunea pe prețuri va crește și mai mult. Cu toate acestea, estimăm că 2025 va fi un nou an bun pentru piața rezidențială locală”, a comentat Andrei Sârbu, directorul general al SVN România, citat în comunicat.

