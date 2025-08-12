Pericolul deșertificării stă la pândă în România. Fost ministru al Mediului: „România nu-și permite un sezon de plantare ratat”

Fostul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea Fechet a făcut, în ultimele zile, un apel public pentru menținerea și accelerarea programului național de împăduriri, pe care îl consideră prioritar față de orice dispută birocratică legată de PNRR. Mesajul a fost transmis într-o declarație în care fostul oficial a prezentat și un inventar al stadiilor proiectelor preluate și în curs de implementare.

Fechet a reamintit că, la preluarea mandatului, existau „aproape 100 de hectare împădurite prin PNRR”. El susține că a lăsat, la plecare, 27.000 de hectare validate de Garda Forestieră Națională drept eligibile pentru împăduriri și 14.700 de hectare cu acorduri semnate de ambele părți. Din acestea, mai arată fostul ministru, peste 7.886 de hectare fuseseră deja plantate, iar alte aproximativ 2.300 de hectare erau „la o semnătură distanță”, ceea ce ar ridica volumul proiectelor semnate la circa 17.000 de hectare. În completarea acestui pachet, Fechet menționează o achiziție de teren de peste 4.000 de hectare în Neamț, la Grințieș.

Pornind de la aceste cifre, Mircea Fechet susține că programul a creat în ultimii ani o „industrie” în jurul împăduririlor — pepiniere, producție de material săditor și piață de desfacere — și că ritmul acțiunilor nu trebuie încetinit. „Nu există nicio justificare pentru a încetini ritmul”, a afirmat el, adăugând că pădurile „sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului”, observație formulată ca semnal de alarmă.

Fostul ministru a criticat, totodată, planurile administrative care reduc predictibilitatea programului și a cerut autorităților să susțină fermierii, primăriile și mediul privat implicați: „Sprijiniți oamenii care vor să planteze, nu-i pedepsiți din motive birocratice!”, a transmis Fechet, insistând că proiectul național de împăduriri este „mai important decât o discuție birocratică legată de PNRR” și propunând Agenția pentru Finanțarea Mediului (AFM) ca una dintre sursele viitoare de finanțare.

Referitor la termenul de depunere a proiectelor, fostul ministru a făcut declarații în care insistă asupra necesității de a nu pierde sezonul de plantare și asupra menținerii unei predictibilități la nivel de calendar. El a arătat că, în aprilie, a reușit majorarea primei anuale acordate beneficiarilor de la 456 euro la 640 euro pe hectar, măsură adoptată prin Ordonanță de Urgență pentru a stimula plantările și „a sprijini pe toți cei care vor să lase păduri vii, nu terenuri aride, generațiilor următoare”.

Fechet a subliniat și riscul pe termen lung: „România nu-și permite un sezon de plantare ratat, în condițiile în care pierdem în fiecare minut 50 de metri pătrați prin deșertificare”, a spus el, motiv pentru care a solicitat actualei conduceri a ministerului să „reconsiderați decizia de a scurta termenele și păstrați vechiul termen de depunere a proiectelor”.

Apelul fostului ministru vine într-un context în care continuarea programului de împăduriri depinde de finanțări stabile și de coordonarea între autorități, administrații locale și mediul privat, elemente pe care Fechet le cataloghează drept esențiale pentru ca inițiativa să-și atingă obiectivele pe termen mediu și lung. Anchetele și deciziile administrative legate de direcția de finanțare a proiectelor rămân, însă, în responsabilitatea actualei conduceri a ministerului și a instituțiilor implicate.

