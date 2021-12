Fort roman construit de Caligula, descoperit în apropiere de Amsterdam

Un fort roman întins pe o suprafață mare, despre care se crede că a jucat un rol-cheie în invazia de succes a Marii Britanii în 43 e.n, a fost descoperit în apropiere de Amsterdam.

Cercetătorii oleandezi cred că tabăra adăpostea o legiune de „câteva mii” de soldaţi pregătiţi pentru luptă şi era staţionată la Velsen, la circa 30 de kilometri de Amsterdam, pe malul Oer-IJ, un afluent al Rinului, potrivit The Guardian.

Arjen Bosman, arheologul care conduce echipa care a făcut descoperirile, a afirmat că dovezile indică faptul că Velsen, sau Flevum în latină, a fost castra (cetatea) cea mai nordică a imperiului, construită pentru a ţine la distanţă tribul germanic Cherusci, în timp ce trupele invadatoare romane se pregăteau să traverseze de la Boulogne (Franţa) către plajele sudice ale Angliei.

Se presupune că tabăra ar fi fost înființată de împăratul Caligula (12 e.n.-41 e.n.) dar aceasta a fost folosită cu succes abia de succesorul său, Claudius, care a condus invazia de succes din 43 e.n.

„Ştim sigur că Caligula a fost în Ţările de Jos, deoarece există inscripții pe butoaiele de vin din lemn, cu iniţialele împăratului, sugerând că acestea provin de la curtea imperială”, a explicat Bosman.

„Caligula a venit aici pentru a se pregăti pentru invadarea Angliei - ca să aibă aceleaşi realizări militare ca Iulius Caesar - dar să se stabilească acolo ulterior. Nu a putut termina treaba, fiind ucis în 41 e.n. iar Claudius a preluat tabăra. Am găsit scânduri de lemn sub turnul de veghe sau sub poarta fortului, iar aceasta este faza dinaintea invaziei Angliei. Scândura de lemn a fost datată în iarna anului 42/43 e.n. Este o dată minunată. Am sărit în sus când am aflat de ea”, a adăugat arheologul.

Prima dovadă a unui fort roman din Velsen a fost descoperită în 1945 de mai mulți școlari care au găsit cioburi de ceramică într-un şanţ antitanc german abandonat. Cercetările au fost întreprinse în anii 1950 în timpul construcţiei Velsertunnel, sub Nordzeekanaal, iar săpăturile arheologice au avut loc în anii 1960 şi '70. În 1997, Bosman a descoperit şanţuri romane în trei locuri, precum şi un zid şi o poartă, suficiente dovezi ca zona să devină un sit arheologic protejat.

În 1972 s-a mai descoperit un fort numit Velsen 1, despre care se crede că a fost utilizat între 15 şi 30 d.Hr. Existenţa celor două forturi aflate la câteva sute de metri unul de celălalt i-a făcut pe cercetători să creadă timp de zeci de ani că ambele ar fi fost probabil doar tabere militare minore de doar unul sau două hectare. S-a dovedit că fortul Velsen 2 avea de fapt 11 hectare.

Stăpânirea romană a Marii Britanii s-a încheiat în jurul anului 410 d.Hr., când imperiul a început să se prăbuşească pe fondul luptelor interne şi ca rezultat al ameninţărilor tot mai mari din partea triburilor germanice.

