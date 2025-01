Imperiul Roman, care a oferit lumii drumuri, apeducte și un sistem dezvoltat de ordine publică, a avut o latură întunecată a măreției sale.

Oamenii de știință au descoperit că poluarea masivă cu plumb cauzată de exploatarea metalelor ar fi putut afecta abilitățile cognitive ale europenilor în urmă cu aproape două milenii. Această „plată pentru progres” nu numai că a afectat nivelul intelectual al vechilor romani, ci ar fi lăsat o amprentă și asupra descendenților imperiului.

Acest lucru este relevat de un studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, scrie The Guardian.

Cercetătorii care au realizat studiul explică faptul că expansiunea mineritului și procesarea minereurilor de metal au dus la o poluare severă cu plumb în atmosferă, care a avut un impact direct asupra IQ-ului oamenilor. În perioada de apogeu a Imperiului Roman, concentrațiile de plumb din aer au atins niveluri alarmante, iar cercetătorii estimează că acest poluant a contribuit la o scădere semnificativă a coeficientului de inteligență în rândul populației europene.

„Este fascinant că am reușit să măsurăm poluarea cu plumb din atmosfera europeană din perioada romană și să evaluăm impactul asupra sănătății acestei civilizații antice”, a declarat Dr. Joseph McConnell, cercetător la Desert Research Institute din Nevada, unul dintre autorii studiului.

Plumbul, folosit pe scară largă

În ciuda faptului că medicii romani erau conștienți de riscurile otrăvirii cu plumb, acest metal a fost folosit pe larg, inclusiv în realizarea conductelor de apă, oalelor de gătit, dar și în prepararea medicamentelor sau a produselor cosmetice. De asemenea, romanii descoperiseră că siropurile cu plumb ajutau la conservarea și îndulcirea vinului, iar acest lucru ducea la ingestia intenționată de plumb.

În ciuda faptului că otrăvirea cu plumb prin alimente și vin era o problemă majoră în rândul claselor superioare, întreaga populație era expusă poluării cu plumb din aer, datorită masivelor operațiuni de minerit și topire a metalelor, plumbul fiind un subprodus al rafinării argintului și aurului.

Imperiul Roman a eliberat în atmosferă mai mult de 500.000 de tone de plumb

Cercetătorii au folosit mostre de gheață extrase din Arctica pentru a analiza poluarea cu plumb din atmosfera Europei, reconstituind o cronologie a concentrațiilor de plumb din perioada 500 î.Hr. - 600 d.Hr. Analizând aceste mostre, au observat o creștere bruscă a poluării cu plumb în jurul anului 15 î.Hr., la începuturile Imperiului Roman. Poluarea a continuat să crească până la declinul Pax Romana, în jurul anului 180 d.Hr., iar studiile estimează că, pe parcursul acestei perioade, Imperiul Roman a eliberat în atmosferă mai mult de 500.000 de tone de plumb.

În ceea ce privește impactul acestei poluări asupra sănătății umane, cercetătorii au folosit modele atmosferice pentru a urmări răspândirea plumbului în Europa și pentru a evalua efectele acestuia asupra IQ-ului copiilor. Potrivit studiului, nivelurile de plumb din sângele copiilor ar fi putut crește cu 2,4 micrograme pe decilitru, ceea ce ar fi dus la o scădere a IQ-ului cu 2,5 până la 3 puncte.

Această poluare cu plumb ar fi afectat aproximativ un sfert din populația lumii, având în vedere că Imperiul Roman număra la apogeu peste 80 de milioane de locuitori. Deși nu se poate spune cu certitudine dacă otrăvirea cu plumb a contribuit direct la căderea imperiului, unii cercetători susțin că efectele asupra sănătății ar fi putut juca un rol important.

„O scădere cu 2,5 până la 3 puncte ale IQ-ului poate părea nesemnificativă, dar este vorba despre întreaga populație, iar această scădere ar fi fost persistentă timp de aproape 180 de ani, pe parcursul Pax Romana”, a explicat Dr. McConnell. „Lăsăm istoricul și epidemiologii să decidă dacă poluarea cu plumb și efectele sale asupra sănătății au fost suficiente pentru a schimba cursul istoriei.”

După prăbușirea Imperiului Roman, poluarea cu plumb a scăzut, dar a crescut din nou în Evul Mediu și a atins cote alarmante în secolul 20, în perioada Revoluției Industriale. Un studiu realizat în 2021 de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a arătat că nivelurile de plumb din sângele copiilor au scăzut semnificativ în perioada 1970-2016, odată cu interzicerea carburanților cu plumb.

