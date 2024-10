Cum poți beneficia rapid de un implant dentar?

Dacă ai ajuns la momentul în care îți dorești să recâștigi zâmbetul perfect, dar îți este teamă de procedurile complicate, implantul dentar cu sistemul Fast and Fixed este soluția ideală pentru tine. Acest sistem considerat revoluționar a fost dezvoltat pentru a-ți oferi o restaurare dentară completă, în doar câteva ore, fără să fie nevoie de intervenții complexe. Cu Fast and Fixed la Implant Studio, vei putea pleca din cabinetul stomatologic cu dinti in aceeasi zi!

Avantajele sistemului Fast and Fixed

Fast and Fixed aduce numeroase beneficii, fiind preferat de tot mai mulți pacienți care își doresc o soluție rapidă pentru restaurarea danturii. Primul avantaj major este faptul că întreaga procedură poate fi realizată în aproximativ trei ore. Asta înseamnă că, indiferent de complexitatea situației tale, vei putea să beneficiezi de un nou zâmbet chiar în aceeași zi. În plus, intervenția se realizează sub anestezie locală, motiv pentru care nu vei simți niciun disconfort.

Un alt avantaj al acestui sistem este numărul redus de șuruburi utilizate pentru fixarea implanturilor. În funcție de caz, Fast and Fixed presupune utilizarea a patru sau șase implanturi pentru susținerea lucrării protetice. Implanturile sunt realizate din materiale de înaltă calitate, care imită perfect aspectul natural al dinților tăi.. În plus, fiind o procedură minim invazivă, Fast and Fixed elimină necesitatea unor intervenții suplimentare, precum adiția de os sau sinus lift.

De ce să alegi Fast and Fixed?

Sistemul Fast and Fixed este ideal dacă îți dorești o soluție excelentă pentru restaurarea danturii tale. Este o opțiune ideală pentru tine dacă ai pierdut toți dinții de pe una sau ambele arcade, dar vrei să eviți perioadele lungi de recuperare și tratamentele complicate. În plus, Fast and Fixed îți oferă ocazia să scapi complet de disconfortul asociat plăcii dentare și problemelor gingivale. Odată finalizată procedura, vei putea să mănânci, să vorbești și să zâmbești fără niciun fel de jenă. Totodată, acest sistem este mai accesibil din punct de vedere financiar în comparație cu alte metode de restaurare dentară, care necesită numeroase implanturi și tratamente suplimentare deoarece Fast and Fixed folosește un număr redus de șuruburi.

Recomandări pentru Fast and Fixed

Implanturile sunt realizate din materiale de înaltă calitate, care rezistă foarte bine în timp și îți oferă și un zâmbet care arată natural. Aceasta este opțiunea potrivită pentru tine dacă îți dorești să scapi de disconfortul provocat de protezele dentare mobile sau de lucrările dentare temporare, care nu îți oferă o soluție pe termen lung.

Când să alegi Fast and Fixed?

Fast and Fixed este alegerea ideală dacă vrei să scapi de problemele dentare cât mai repede posibil. Este recomandat pentru pacienții care și-au pierdut complet dinții, dar care nu își doresc să treacă prin intervenții suplimentare sau proceduri complicate. Dacă îți dorești să mănânci din nou fără durere, să zâmbești cu încredere și să ai un zâmbet perfect, atunci Fast and Fixed este opțiunea potrivită pentru tine.

Vino la Implant Studio

La Implant Studio ai sprijinul unei echipe cu experiență care se dedică în a găsi cele mai bune tratamente pentru tine. Așadar, oricare ar fi situația cu care te confrunți, este bine de știut că aici vei găsi cea mai bună soluție, totul la un preț corect. Se pune accent pe calitate, pe durabilitate și pe performanță, motiv pentru care toate tratamentele sunt pregătite cu minuțiozitate și având în minte necesitățile fiecărui caz în parte. Dinți în aceeași zi? Da, se poate! La Implant Studio ai certitudinea că te bucuri de tot sprijinul de care ai nevoie pentru rezultate impecabile!

