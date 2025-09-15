Prețul implantului dentar pentru toată gura: Soluții eficiente

Dacă ar fi să calculăm cât ar costa, teoretic, câte un implant pentru fiecare dinte lipsă, în cazul pacienților care nu mai au deloc dinți naturali sau care poartă de mult timp o proteză mobilă, am ajunge chiar și la sume de peste 60.000 de lei pentru o singură arcadă. Chiar și așa, această variantă nici măcar nu este fezabilă din punct de vedere medical. Din fericire, soluțiile moderne precum All-on-4 / All-on-6 sau Fast & Fixed oferă o alternativă sigură și eficientă, la costuri mult mai accesibile.

Ce înseamnă All-on-4 și All-on-6?

All-on-4 și All-on-6 sunt soluții moderne de reabilitare dentară care îți redau întreaga dantură printr-o lucrare fixă, sprijinită pe doar 4 sau 6 implanturi. Spre deosebire de proteza mobilă clasică, această lucrare este fixată permanent pe implanturi, nu acoperă cerul gurii și oferă o stabilitate asemănătoare cu a dinților naturali.

Diferența dintre cele două tehnici este dată de numărul de implanturi utilizate și, implicit, de stabilitatea suplimentară: All-on-4 presupune inserarea a patru implanturi, în timp ce All-on-6 folosește șase, fiind adesea preferată pentru arcada superioară, unde osul este mai puțin dens. În ambele cazuri, implanturile sunt plasate strategic, unele perpendicular și altele la un unghi de 45°, pentru a asigura o fixare cât mai solidă.

Un avantaj deosebit al tratamentelor All-on-4 și All-on-6 este faptul că poți avea 12 dinți ficși sprijiniți pe doar 4 sau 6 implanturi pe fiecare arcadă, fără proceduri suplimentare complicate, cum ar fi adițiile osoase. Totul se realizează într-o singură zi, chiar dacă ți-ai pierdut toți dinții de pe maxilar sau de pe mandibulă. Dacă optezi pentru acest tip de implant dentar, poți pleca din clinică în aceeași zi cu o dantură provizorie fixă, stabilă și estetică, fără să mai aștepți luni întregi până să îți recapeți zâmbetul.

Ce înseamnă Fast&Fixed Bredent?

La fel ca soluțiile All-on-4 și All-on-6, sistemul Bredent SKY Fast & Fixed îți redă întreaga dantură cu ajutorul a doar 4–6 implanturi strategice. Diferența este că Bredent propune un protocol premium, dezvoltat în Germania, cu materiale de ultimă generație și o experiență de peste 45 de ani în implantologie digitală.

Implanturile Fast & Fixed sunt realizate din titan pur, extrem de rezistent și biocompatibil, iar pentru pacienții care își doresc tratamente fără metal există varianta whiteSKY din zirconiu, foarte estetică și bine tolerată de organism.

Un avantaj major al acestui sistem este că implanturile pot fi inserate chiar și imediat după extracție, la unghiuri de până la 45°, ceea ce permite valorificarea osului natural și evitarea intervențiilor complicate de adiție osoasă. Acest lucru este deosebit de important în cazul pacienților cu atrofie osoasă (resorbția osului după pierderea dinților sau purtarea îndelungată a protezei mobile), care altfel ar fi greu de tratat prin metode clasice.

Cât te-ar costa implantul dentar pentru toată gura?

Costurile pentru o lucrare fixă pe implanturi pornesc de la aproximativ 16.000 RON și pot ajunge până la 47.000 RON, în funcție de soluția aleasă. De pildă, un tratament All-on-4 pentru mandibulă este în jur de 20.000 RON. Sistemul german Fast & Fixed variază între 16.000 RON (4 implanturi standard) și 23.000 RON (6 implanturi premium, cu consultație, CT și lucrare provizorie incluse).

Prețul final depinde de tipul implanturilor, materialul protezei și eventualele proceduri suplimentare.

All-on-4, All-on-6 și Fast & Fixed sunt soluții ideale pentru pacienții care și-au pierdut toți dinții, mai au doar câțiva dinți irecuperabili sau poartă proteze mobile și își doresc o alternativă fixă, stabilă și estetică. Aceste tehnici se adresează și persoanelor cu densitate osoasă redusă, unde implanturile clasice ar necesita adiții. Așadar, dacă vrei o dantură funcțională și naturală, obținută într-o singură zi, aceste tratamente moderne reprezintă una dintre cele mai eficiente opțiuni.

