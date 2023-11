Șocul unei femei care are de plătit o sumă uriașă pentru operații nedorite: "Buzele îi erau albastre și nasul cenușiu" VIDEO

O femeie americană în vârstă de 65 de ani s-a trezit cu facturi medicale de 75.000 de dolari după ce o operație eșuată în Mexic a lăsat-o "deformată" cu implanturi mamare și un "lifting brazilian de posterior" pe care nu le-a dorit.

Kimberly McCormick, în vârstă de 65 de ani, afirmă că i s-au pus implanturi mamare și i s-a făcut o "conturare a posteriorului în stil brazilian" pe care nu le-a cerut la Mexico Bariatric Center.

Misty Ann spune că i s-a interzis accesul în camera de spital a mamei sale și a fost scoasă din clădire.

Femeia care a mers în Mexic pentru o intervenție chirurgicală de eliminare a pielii în exces la preț redus a descris groaza pe care a simțit-o când s-a trezit și a constatat că medicii i-au făcut o mărire de sâni și o modelare a posteriorului.

Kimberly McCormick, în vârstă de 65 de ani, s-a întors la Mexico Bariatric Center la șase ani după ce a suferit o intervenție chirurgicală de pierdere în greutate.

"Am sunat-o plângând pe fiica mea"

Dar de data aceasta, s-a trezit după operație cu o augmentare a sânilor și un lifting al posteriorului pe care nu le-a cerut."

"Am sunat-o plângând pe fiica mea, pentru că m-am trezit cu niște sâni imenși, pe care, dacă aș trăi până la 500 de ani, niciodată nu i-aș fi dorit", a spus McCormick în timpul unui interviu.

McCormick se întorsese la spital pentru a suferi mai multe proceduri pentru îndepărtarea de piele în exces după ce a pierdut 150 de kilograme în greutate.

Operația a costat doar 13.000 de dolari în Mexic, în timp ce în Statele Unite ar fi costat mai mult de 50.000 de dolari.

Medicii din SUA spun acum că McCormick va avea de plătit aproximativ 75.000 de dolari să repare daunele cauzate în Mexic.

Ea povestește cum s-a trezit în spital și și-a dat seama că ceva nu era în regulă, deoarece unul dintre plămâni a fost afectat parțial în timpul intervenției.

"Totul era marcat și pregătit", a spus ea, referindu-se la semnele pe care chirurgul i le făcuse pe părțile corpului care trebuiau modificate.

"Am intrat în operație la patru după-amiază. Și aparent nu am ieșit din operație decât la 1.30 dimineața."

Fiica ei, Misty Ann McCormick, a spus că medicii au împiedicat-o inițial să-și viziteze mama după operația eșuată.

Ea a spus că medicii nu au venit să o vadă pe mama ei timp de mai multe zile după intervenția chirurgicală. Când Misty Ann a reușit în cele din urmă să ajungă în camera mamei sale, a găsit-o într-o stare înfiorătoare.

"Buzele îi erau albastre’" și "nasul era cenușiu" a spus ea.

McCormick a spus că atunci când a văzut o asistentă după operație, aceasta i-a spus: ‘Oh, chica, ești atât de sexy.’

"Ei bine, am 65 de ani, nu sunt o 'chica', iar să fiu sexy nu a fost scopul meu", a subliniat pacienta.

"Eram uluită, pur și simplu uluită"

Când Misty Ann a confruntat spitalul cu privire la ce s-a întâmplat mamei sale, spune că a fost scoasă din clădire de bărbați înarmați.

‘Am fost efectiv tratată cu brutalitate, bătută cu mitraliere, lovită în coaste, lovită între picioare și aruncată afară din spital’, a spus ea.

Odată ajunsă afară, spune că au fost ‘probabil 15 ofițeri de poliție care s-au repezit la uriașul care m-a aruncat afară. Toți vorbeau spaniolă,’ a spus ea.

‘Unul a stat acolo cu arma îndreptată spre mine. Mi s-a permis să iau un Uber, dar poliția nu m-a ajutat.’

A adăugat că personalul spitalului au forțat-o să plătească încă 2.500 de dolari în plus față de prețul plătit anterior pentru proceduri, susținând că Kimberly a rămas pentru o perioadă de recuperare mai lungă decât era anticipat.

Femeile au fost amenințate cu închisoarea dacă nu plăteau banii, iar Kimberly a fost forțată să semneze un formular în care spunea că își dorea intervențiile chirurgicale neautorizate pe care le primise.

"Am fost râsul poliției din San Diego"

Misty Ann a adăugat că, odată ce ea și mama ei au revenit peste granița în Statele Unite, autoritățile americane nu au fost mai utile.

‘Când am ajuns înapoi în America, nu am găsit ajutor. Am fost râsul poliției din San Diego, care mi-au spus să sun poliția din Tijuana - aceeași poliție care tocmai mi-a pus mitraliera în față,’ a spus ea.

Când cele două au ajuns înapoi la San Diego, Kimberly a mers la camera de urgență pentru a primi tratament pentru o infecție gravă pe care o dezvoltase.

Povestea tragică a lui McCormick este doar un exemplu al industriei de turism medical din Mexic care a luat o turnură nefericită.

Mexico Bariatric Center este unul dintre cei mai mari furnizori de turism medical în lumea chirurgiei bariatrice - pachetele all-inclusive sunt disponibile pentru pacienții internaționali care călătoresc pentru chirurgie cosmetică la un tarif mai mic decât în țările de origine.

Industria turismului medical, care există în Europa și Asia, precum și în America de Nord, este estimată să valoreze 70 de miliarde de dolari, scrie dailymail.