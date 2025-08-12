Românii mănâncă mai mult din import. De unde și ce alimente a adus România de 6 miliarde de euro, în prima jumătate a anului 2025

România a importat alimente de aproape 6 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2025, cu o creștere față de anul precedent, reflectând un paradox economic: o țară cu sol fertil și tradiție agricolă depinde tot mai mult de importuri, în special din Ungaria, Polonia și Bulgaria. Deficitele comerciale se concentrează pe produse procesate precum carne, lactate și produse din cereale, evidențiind lipsa capacităților locale de procesare și o piață internă care, deși în creștere, nu este susținută de producția autohtonă.

„Există o ironie greu de ignorat în peisajul economic al României. Una dintre cele mai fertile țări din Europa importă majoritatea alimentelor pe care le consumă. Rafturile din retail spun povestea unui paradox devenit cotidian: carne procesată din vest, lactate din centrul Europei, dulciuri și conserve de oriunde, mai puțin de aici. Și asta într-o țară care are pământ fertil, tradiție agricolă, și tot mai mulți consumatori care caută produse locale”, spune Călin Costinaș, coordonator al Grupului de lucru „Produs românesc” – Agrinnovator, Clubul Fermierilor Români, arată Hotnews.ro.

Ads

Paradoxul merge mai departe, adaugă Costinaș: “avem producție agricolă, dar importăm murături, în condițiile în care România este singura țară din regiune care importă borcane pentru industria de conserve”

Țările vecine se descurcă mai bine

Lipsa producătorilor locali de alimente care intră în consumul zilnic al românilor face ca importurile să crească, iar acest lucru va crea mari probleme în viitor, explică și șeful INS, Tudorel Andreim, autor al unei cărți pe această temă - „Comerțul exterior al României cu produse agroalimentare”.

Acesta arată că în comerțul cu alimente deficitele medii anuale înregistrate de România au crescut de peste 7 ori în relația cu Ungaria, de peste 12 ori în cazul Poloniei și de peste 25 de ori în cazul Bulgariei.

O cauză pentru care România importă tot mai multe produse agroalimentare, în special din țările membre ale UE, este și faptul că nu avem mari capacități de prelucrare a materiilor prime.

Ads

Ce importăm și de unde

În ultimii 15 ani, un număr de 20 de categorii de produse din cele 24 incluse în Nomenclatorul Combinat au înregistrat deficit în relația comercială cu Ungaria, mai spune prof. Andrei. În schimburile comerciale cu Polonia, 22 de categorii de produse au avut la nivelul acestei perioade un volum al importurilor mai mare decât al exporturilor. În ambele situații se remarcă un grad mare de concentrare a deficitului la aceste produse către un număr redus de categorii de produse agroalimentare.

Astfel, în cazul Ungariei, un număr de trei categorii de produse au acumulat mai mult de 50% din deficitul total înregistrat de cele 20 de categorii de produse. Acestea sunt: “Carne și organe comestibile” (cod 2) cu un deficit de peste 1,64 miliarde de euro (20,7% din deficitul celor 20 de categorii de produse), „Reziduuri și deșeuri alimentare, alimente și preparate pentru animale” (cod 23) cu un deficit de peste 1,33 miliarde de euro (16,8%), și “Lapte și produse lactate, și ouă de pasăre” (cod 04), cu un deficit de peste 1,67 miliarde de euro (14,7%).

Ads

În cazul Poloniei, primele trei categorii de produse la care s-a acumulat cea mai mare pondere a deficitului sunt: „Preparate pe bază de cereale și produse de patiserie” (cod 19) cu un deficit de peste 725 de milioane de euro (14,2% din ponderea celor 22 de produse care au contribuit negativ la balanța comercială din această perioadă), „Lapte și produse lactate, ouă de pasăre” (cod 4) cu același deficit de peste 725 de milioane de euro (14,2%) și „Carne și organe comestibile” (cod 2) cu un deficit de circa 540 de milioane de euro (10,6%).

Ads