Românii au cheltuit de peste patru ori mai mult pe vegetale din import. Deficit comercial record pe acest segment

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 23:22
Legumele cu frunze verzi, inclusiv spanacul, pot contribui la reducerea tensiunii arteriale FOTO Pixabay

România se confruntă cu o creștere accentuată a importurilor de produse vegetale, în timp ce exporturile din această categorie au intrat pe o pantă descendentă. În primele cinci luni din 2025, deficitul pe segmentul vegetal a urcat la 432,9 milioane de euro, de 4,6 ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Vegetalele dispar din topul exporturilor

Datele arată că exporturile totale ale României au însumat 39,4 miliarde de euro, cu 2,4% mai mari față de aceeași perioadă din 2024. Totuși, produsele vegetale nu mai fac parte dintre cele șase categorii de top care generează 71,9% din exporturile țării. Anul trecut, acestea reprezentau 4,6% din total, însă acum au fost înlocuite de produsele minerale, cu încasări de 2,3 miliarde de euro, în creștere cu aproape 40%, scrie Economica.

Exporturile de vegetale au scăzut cu 10,2%, până la 1,6 miliarde de euro, în timp ce produsele alimentare, băuturile și tutunul și-au menținut avansul, urcând la 1,8 miliarde de euro, echivalentul a 4,8% din total.

Pe partea de importuri, structura a rămas dominată de mașini, produse chimice, metale, mijloace de transport și materiale plastice. Totuși, la nivel de grupe de mărfuri, produsele agroalimentare se situează pe locul trei, cu 11,6% din totalul importurilor.

România a importat vegetale în valoare de 2 miliarde de euro în primele cinci luni ale acestui an, cu 9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Astfel, deficitul comercial pe această categorie a ajuns la 432,9 milioane de euro, față de 93,4 milioane anul trecut.

În ansamblu, deficitul comercial FOB-CIF al României s-a majorat cu 2 miliarde de euro, atingând 14,3 miliarde în perioada ianuarie–mai 2025.

