Dublarea impozitului pentru închiderea balcoanelor, modificată prin ordin de ministru. Decizie în privința balcoanelor închise de peste 3 ani

Ministrul Dezvoltării Marcel-Alexandru Stoica a semnat joi, 5 noiembrie Ordinul nr. 1389 din 5 noiembrie 2026, care vizează normele de aplicare ale articolului 301 din Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, anume lucrările de închidere a balcoanelor și autorizația necesară.

Închiderea balconului nu transformă apartamentul într-o construcție ilegală, pentru care proprietarul va plăti impozit dublu, clarifică ordinul de ministru.

Dublarea impozitului vizează doar balcoanele închise în clădiri construite ilegal.

„Majorarea impozitului stabilită prin alin. (11) nu este aplicabilă, pentru închiderea balcoanelor în clădirile construite în mod legal”, se arată în instrucțiunile aprobate prin ordinul de ministru citat de Mediafax.

Dublarea impozitului pentru un apartament legal de 70 – 80 de metri pătrați, ca urmare a unei modificări neautorizate de numai 3 – 4 metri pătrați, cât poate avea un balcon, este considerată o măsură care nu poate fi aplicată, se arată în ordinul de ministru.

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Simpla existență a unui balcon închis nu este suficientă pentru ca direcțiile de taxe și impozite locale să aplice majorarea cu 100% a impozitului pe apartamentul ce are un balcon închis fără autorizație.

Mai mult, amenzile nu mai pot fi aplicate pentru lucrările realizate în urmă cu mai mult de trei ani, ceea ce înseamnă o prescriere pentru toate balcoanele închise anterior.

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