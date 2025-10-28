Țara europeană care ia 5 miliarde de euro din profitul băncilor pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Măsura a stârnit tensiuni și nemulțumiri din partea sistemului bancar

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:37
214 citiri
Țara europeană care ia 5 miliarde de euro din profitul băncilor pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Măsura a stârnit tensiuni și nemulțumiri din partea sistemului bancar
Cinci miliarde de euro vrea Italia de la bănci FOTO Pixabay

Premierul italian Giorgia Meloni își reafirmă intenția de a strânge 5 miliarde de euro de la bănci, într-un efort de a sprijini categoriile vulnerabile ale societății, în contextul unei creșteri rapide a profitabilității sectorului bancar. Măsurile fiscale propuse au generat tensiuni în coaliția de guvernare și în relația cu creditorii, dar rămân parte centrală a planului de buget destinat stimulării claselor de mijloc și consolidării poziției politice a premierului înaintea alegerilor viitoare.

"Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025 ele pun la dispoziția noastră aproximativ cinci miliarde de euro pentru a-i ajuta pe cei mai slabi din societate, atunci cred că putem fi mulțumiți și, la finalul zilei, și ele pot fi", este citată Meloni într-un extras dintr-o carte viitoare a autorului Bruno Vespa.

Profit mare pentru bănci

Guvernul de la Roma și-a anunțat intenția de a strânge miliarde de euro de la bănci prin creșterea impozitului pe profit și amânarea anumitor credite fiscale, printre alte măsuri prezentate în bugetul din acest an.

Profitabilitatea băncilor italiene a crescut vertiginos în ultimii ani, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei lungi perioade de dobânzi negative.

Meloni a încercat prima dată în 2023 să impună taxe suplimentare băncilor, dar efortul a eșuat, piețele intrând într-o spirală descendentă. Anul trecut, guvernul de la Roma a ajuns la un acord cu băncile pentru a îngheța o parte din creditele lor fiscale, ceea ce i-a permis lui Meloni să declare victoria, dar menține măsura în mare parte neutră din punct de vedere al veniturilor pentru bănci.

De asemenea, impozitul pe bănci a creat tensiuni și în cadrul coaliției de guvernare, în special între Liga, un partid naționalist de extremă dreapta, și Forza Italia, o formațiune moderată, pro-business, fondată de regretatul Silvio Berlusconi. Chiar în weekend, liderul Ligii, Matteo Salvini, a declarat că "orice plângeri suplimentare din partea băncilor ar reprezenta un miliard în plus pe care îl vom cere de la ele", un semn al modului în care tensiunile din jurul acestui dosar ar putea continua.

Meloni și-a conceput bugetul pentru a sprijini persoanele cu venituri mici și clasele de mijloc, ceea ce i-ar confirma funcția de premier la următoarele alegeri generale, care trebuie să aibă loc cel mai târziu în 2027. O reducere de două puncte procentuale a impozitului pe venit doar pentru unele persoane cu venituri medii ar urma să coste nouă miliarde de euro pe parcursul a trei ani. În aceeași perioadă, guvernul de la Roma se așteaptă să strângă aproximativ 11 miliarde de euro de la bănci.

Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina
Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina
Rusia ar fi pregătită să intervină și să fie una din gazdele EURO 2032 dacă Italiei i s-ar retrage dreptul de a organiza turneul alături de Turcia din cauza problemelor legate de...
La furat de flori și animale de pluș într-un cimitir. Cum a fost prinsă femeia
La furat de flori și animale de pluș într-un cimitir. Cum a fost prinsă femeia
O italiancă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă când fura ghivece de flori și alte obiecte din cimitir, în Ferentino, regiunea Lazio din Italia. Chiar dacă nu trăia în...
#impozit banci, #Italia, #Georgia Meloni, #profit banci , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online
DigiSport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nunta, dar a fost lasat "cu ochii in soare"! Motivul neasteptat: "Am investit salariul pe un an"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
  2. Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență
  3. Țara europeană care ia 5 miliarde de euro din profitul băncilor pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Măsura a stârnit tensiuni și nemulțumiri din partea sistemului bancar
  4. Ultimatum din SUA pentru Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. „Se va întâmpla ceva, are zilele numărate, aș pleca în Rusia sau China acum”
  5. România, o țară tot mai îmbătrânită și mai puțin populată. Declinul demografic, printre cele mai accentuate din UE
  6. Cum recrutează serviciile secrete ruse „agenți de unică folosință” în Germania. „Trebuie să ne pregătim pentru o escaladare a situației”
  7. Trump dezvăluie că a făcut un RMN la începutul lunii octombrie. Ce i-au spus medicii: "Tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva"
  8. Profesoara videochatistă și-a dat demisia. Ar fi racolat o elevă care să apară cu ea pe site-urile pentru adulți. Ce spune fata
  9. Hoții de bijuterii de la Luvru, trădați de propriile greșeli. Ce a găsit poliția la fața locului
  10. Angajații Fiscului pot pierde 10 la sută din salariu dacă nu îndeplinesc criteriile de performanță. Cum pot fi premiați