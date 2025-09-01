Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 20:30
Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) a avertizat luni, 1 septembrie, că impozitul pe cifra de afaceri a afectat foarte tare ”sutele de firme româneşti cu venituri de peste 50 milioane euro a căror activitate şi dezvoltare este frânată prin această măsură”. Organizaţia afirmă că un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul său unui lanţ de magazine ajunge să fie subiect al impozitului pe cifra de afaceri de trei ori.

”Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) atrage atenţia membrilor Coaliţiei de Guvernare că cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme româneşti cu venituri de peste 50 milioane euro a căror activitate şi dezvoltare este frânată prin această măsură. Vorbim de firme care plătesc de ani de zile toate taxele în România, fie că vorbim de impozit pe profit sau contribuţii sociale aferente salariilor”, au transmis, luni, într-un comunicat de presă, reprezentanţii AOAR.

Potrivit acestora, în final, cei mai afectaţi ajung să fie tot consumatorii şi angajaţii români.

”Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, de exemplu, un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul său unui lanţ de magazine ajunge să fie subiect al IMCA de trei ori. IMCA nu ţine cont nici măcar de situaţia tranzacţiilor între părţi afiliate, unde, de exemplu, un distribuitor vinde produse către o reţea de retail afiliată, grupul de firme ajungând să plătească taxa de două ori”, se mai arată în comunicat.

Oamenii de afaceri afirmă că măsura a dus deja la descurajarea investiţiilor în economia românească şi la scăderea competitivităţii firmelor româneşti în plan european, pentru că un impozit calculat ca procent din cifra de afaceri nu are nici o legătură directă cu rezultatul economic, sursă a taxării.

Şi reprezentanţii Asociaţiei Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR) sunt de părere că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) - artificial, injust, neconcurenţial - a afectat serios bugetele companiilor româneşti cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, nu pe cele multinaţionale.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni, după şedinţa conducerii partidului, că impozitul pe cifra de afaceri a multinaţionalelor, taxarea marilor averi, creşterea impozitului pe criptomonede, de la 10% la 16% sunt propuneri PSD acceptate în coaliţie.

Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii
Unul dintre numeroasele amendamente depuse de PSD și USR asupra pachetelor de reformă pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea a fost deja aprobat în ședința coaliției de luni, 1...
Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna cele patru moțiuni de cenzură înaintate de...
#impozit cifra afaceri, #produs impozitat trei ori, #guvernul bolojan, #AOAR , #reforma
