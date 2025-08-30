Impozitul pe locuințe crește cu 80% din 2026. Ce sumă va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 30 August 2025, ora 21:43
332 citiri
Impozitul pe locuințe crește cu 80% din 2026. Ce sumă va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Cresc impozitele pe locuințe FOTO: Pexels

Impozitul pe locuințe va înregistra, de anul viitor, o creștere de aproape 80%, depășind prognoza inițială a premierului, care anunțase o majorare de 70%. În anumite localități, taxele ar putea chiar să se dubleze, iar veteranii de război sau locuitorii din zone izolate vor fi nevoiți să plătească impozit, deși până acum erau exceptați. O nouă majorare importantă este anticipată din 2027, în timp ce deficitul bugetar rămâne ridicat, iar sporul veniturilor fiscale este absorbit de creșterea cheltuielilor statului.

Guvernul schimbă formula de calcul, iar impozitul se va determina în funcție de valoarea pe metru pătrat a proprietății: 2.677 de lei – aproape 80% mai mult decât în prezent. Premierul calculase majorarea la o altă valoare, estimând 70%.

„Cotele de impozitare se stabilesc de către consiliile locale. Pot stabili o cotă mai mare sau mai mică, dar dacă mergem strict pe valoarea de impozitare la care se aplică acele cote, creșterile sunt de 80%”, a explicat Iulian Ilie, Director Direcție Impozite și taxe locale Sector 3, potrivit Observator.

Pentru un apartament de 100 mp în București, impozitul anual crește de la 390 de lei în prezent la 700 de lei în 2026.

„La fel ca de fiecare dată, cei care decontează nota de plată sunt cetățenii de rând. Marii jucători n-au fost atinși”, a declarat Dumitru Costin, președinte BNS. „Avem un impact foarte mare pe zona de taxe locale. Înțeleg că unele autorități locale nu au aplicat indexările de-a lungul timpului până acum și s-ar putea ca acolo efectul să fie mult mai amplu”, a completat Dan Manolescu, președinte Camera Consultanților fiscali.

Cât vor plăti proprietarii?

În plus, locuitorii din zone izolate precum Delta Dunării și Munții Apuseni nu mai beneficiază de scutiri, urmând să plătească cel puțin jumătate din impozit, în funcție de decizia consiliului local. Veteranii de război și foștii deportați politic vor achita taxa integral. Pentru un apartament de 100 mp din București, evaluat la 250.000 euro, impozitul ar putea aproape să se dubleze.

„Impozitarea se va face la valoarea de piață sau estimată la valoarea pieței. Va intra în vigoare acel modul de lucru de la Ministerul de Finanțe, E-proprietatea”, a precizat Iulian Ilie.

Pe fondul acestor modificări, deficitul bugetar rămâne ridicat: în primele șapte luni, statul a cheltuit cu 4% mai mult decât a încasat, atingând 76 de miliarde de lei, cu peste 5 miliarde mai mult decât în 2024. Într-o lună, Comisia Europeană va evalua progresul României, care trebuie să reducă deficitul la 7% din PIB.

„Nu sunt măsuri ușoare. Suntem nevoiți să luăm aceste măsuri, în acest moment, pentru a proteja România, companiile, pe români, de o situație mult mai dificilă”, a afirmat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

De asemenea, Guvernul a amânat reforma administrației locale, care prevedea desființarea a peste 40.000 de posturi, după ce angajații primăriilor au întrerupt activitatea. Pentru a urgenta procesul, Executivul condus de Bolojan ar putea să își asume răspunderea în Parlament pentru Pachetul 2 în două rânduri: luni și miercuri.

