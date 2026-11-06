Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi aplicată în anul 2027. "Nu cred că e nevoie de șocuri în plus", spune ministrul Nazare

Autor: Mihai Diac
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 19:05
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Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi aplicată în anul 2027. "Nu cred că e nevoie de șocuri în plus", spune ministrul Nazare
Alexandru Nazare - FOTO Hepta

Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă din 2027, această măsură urmând să fie analizată gradual, spre finalul perioadei de consolidare fiscală, când România va reveni la ținta de deficit bugetar de 3%, a anunțat, vineri, 6 noiembrie 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la CONCORDIA SUMMIT 2026.

'Ce pot să vă spun în mod cert este că nu vom introduce impozitul la valoarea de piață. Impozitul pe proprietate la valoarea de piață nu va fi introdus din 2027. Repet, au fost foarte multe zvonuri care au indus panică. Nu o zi, două, ci săptămâni în care s-a anunțat că din 2027 impozitul va crește de 27 de ori. Nu este adevărat', a afirmat Nazare.

Ministrul a precizat că această măsură a făcut obiectul discuțiilor cu Comisia Europeană, în cadrul renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

'Această măsură face parte din PNRR-ul renegociat. Am oferit niște argumente în discuțiile cu Comisia Europeană și taxarea proprietății la nivelul de piață nu va fi aplicată din 2027. Ce tip de măsură luăm în privința proprietății reprezintă o decizie pe care o vom lua în momentul când avem toate datele despre buget introduse în sistem', a explicat acesta.

Referitor la aplicarea în viitor a impozitării proprietăților la valoarea de piață, Nazare a făcut referire la prevederile programului de guvernare.

'Există o formulare destul de clară în programul de guvernare, că ne vom uita la această măsură gradual, spre momentul în care vom reveni în ținta de deficit de 3%. Deci spre finalul perioadei de consolidare. Nu cred că e nevoie de șocuri în plus. Avem suficiente șocuri în acest moment și trecem prin multe situații dificile, iar economia trece printr-o situație dificilă și cred că trebuie să evităm să transmitem sentimentul de panică', a subliniat ministrul Finanțelor.

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