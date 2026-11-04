Noul impozit special pentru mașini și imobile de lux. Cum va proceda ANAF în cazul bunurilor nedeclarate

Autor: Maria Mora
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 13:52
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Noul impozit special pentru mașini și imobile de lux. Cum va proceda ANAF în cazul bunurilor nedeclarate
Procedura ANAF stabilită pentru impozitul pe mașini scumpe FOTO Pixabay

ANAF a pregătit măsuri pentru proprietarii care nu declară impozitul special pentru locuințele și autoturismele de valoare mare. O procedură aprobată recent stabilește pașii pe care Fiscul trebuie să îi urmeze, de la notificarea contribuabilului până la calcularea sumei datorate.

Procedura, parte integrantă din Ordinul ANAF nr. 1444/2026, nu introduce un impozit nou, ci reglementează stabilirea acestuia atunci când contribuabilul nu și-a îndeplinit obligația de declarare. Procedura vizează impozitul datorat începând cu anul 2024.

În acest caz sunt vizate cei care dețin, la 31 decembrie a anului fiscal precedent, clădiri rezidențiale în România cu o valoare impozabilă de peste 2.500.000 de lei, precum și persoanele fizice și juridice care dețin, în anul de impunere, autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România cu o valoare individuală de achiziție de peste 375.000 de lei, scrie Juridice.ro.

Identificarea contribuabililor se va realiza pe baza informațiilor transmise de organele fiscale locale, a declarațiilor depuse și a altor date din evidența fiscală.

Persoanele care nu au declarat impozitul sunt notificate și au posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în cadrul audierii. Dacă nu se prezintă și nu refuză explicit audierea, este stabilit un al doilea termen.

Stabilirea din oficiu nu poate avea loc înainte de împlinirea a 15 zile de la înștiințarea privind depășirea termenului legal de declarare.

După 20 de zile de la comunicarea notificării, lista contribuabililor este actualizată prin eliminarea celor care au depus declarația. Procedura încetează și dacă organul fiscal constată că persoana nu avea obligația declarării impozitului.

Pentru clădiri, baza de impozitare este diferența dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 de lei.

În cazul coproprietății, diferența se repartizează proporțional cu cota deținută sau în mod egal dacă aceasta nu este cunoscută. Pentru autoturisme, baza reprezintă diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 de lei.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal vizat.

Ce mașini ar putea fi exceptate

Autovehiculele destinate exclusiv competițiilor sportive ar putea fi scutite de impozitul special aplicat autoturismelor cu o valoare de achiziție mai mare de 375.000 de lei, potrivit unui proiect de lege depus marți, 3 noiembrie, la Senat. Inițiativa propune modificarea Codului fiscal pentru a exclude de la plata așa-numitei „taxe pe lux” mașinile omologate pentru competiții de federațiile sportive de specialitate. Potrivit inițiatorilor, măsura ar viza aproximativ 50-60 de autovehicule la nivel național și ar contribui la susținerea sporturilor cu motor, fără un impact bugetar semnificativ.

„Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior. Fac excepție de la plata acestui impozit autovehiculele destinate exclusiv competițiilor sportive, omologate în acest scop de federația sportivă de specialitate și care au înscrisă această destinație în cartea de identitate a vehiculului”, prevede textul propunerii legislative.

În expunerea de motive, autorii proiectului susțin că valoarea ridicată a autoturismelor destinate competițiilor sportive nu reprezintă neapărat un indicator al luxului, ci este determinată de cerințele tehnice și de siguranță impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA).

Prin urmare, scutirea nu ar urma să se aplice tuturor autoturismelor utilizate ocazional în competiții sau evenimente sportive, ci numai celor care îndeplinesc cumulativ condițiile referitoare la destinația exclusivă, omologare și documentele de identificare.

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